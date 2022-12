Rue des Fosses, à Stembert

C’est en réalité le retour d’un projet qui a déjà été remanié. Il s’agit d’un lotissement de 33 maisons à aménager avec un accès par la rue des Fosses (à gauche en venant de la rue des Champs en direction de la rue de Hèvremont).

Précédemment, le promoteur, la société jalhaytoise Invesdrimmo, avait introduit une demande de permis pour 13 maisons unifamiliales et 5 immeubles de 5 appartements chacun, soit un total de 38 logements. Cela faisait suite à la création du lotissement du Clos du Roy par le même promoteur, un peu plus haut dans la rue des Fosses (à droite), à l’arrière de la rue de Hèvremont.

©EDA Franck Destrebecq

Ce nouveau projet d’urbanisation, comme d’autres, avait suscité une levée de boucliers d’habitants des environs, avec notamment 83 lettres de réclamation déposées lors de l’enquête publique. Le collège communal de Verviers avait ensuite décidé, en février dernier, de ne pas accorder le permis mais de demander au promoteur de revoir son projet à nouveau (il l’avait déjà fait précédemment mais pas assez au goût des autorités locales). Le collège communal lui a demandé de ne plus prévoir d’immeubles à appartements mais uniquement des maisons unifamiliales.

C’est ce qu’Invesdrimmo a fait. Avec cette fois un projet pour 33 maisons unifamiliales, disposées de part et d’autre d’une nouvelle voirie centrale, perpendiculaire à la rue des Fosses et parallèle à la fois à la rue des Champs et à la rue de Hèvremont. À noter aussi que la Ville de Verviers souhaite que le promoteur élargisse à ses frais la voirie de la rue des Fosses, qui est très étroite.

L’enquête publique, avec possible consultation du dossier au service de l’urbanisme, court jusqu’au 31 décembre 2023.

Rue Jean Gôme, à Heusy

©EDA Franck Destrebecq

Cette demande de permis porte sur un projet de 16 maisons unifamiliales avec accès par une nouvelle voirie. Ce projet s’inscrit dans une prairie située, dans la deuxième partie de la rue Jean Gôme, à gauche juste après le carrefour d’avec la rue Champ des Oiseaux en venant du centre de Heusy. Dans le prolongement, en quelque sorte, des six maisons en cours de construction par la société Batico, côté rue Champ des Oiseaux (en face des anciens terrains de foot).

La demande d’urbanisation émane de la SPRL malmédienne Scheen Immo, laquelle est déjà aussi à l’origine, entre autres à Heusy, du nouveau lotissement au bas de la rue Champ des Oiseaux (et au chemin des Béolles) pour la construction de 33 maisons unifamiliales par Batico.

Ce nouveau projet d’urbanisation à Heusy fait lui aussi l’objet de récriminations de Heusytois. L’enquête publique court jusqu’au 17 janvier 2023.