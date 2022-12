Verviers: 300 personnes ont trouvé un peu de réconfort au réveillon des CSA

"Nous organisons toujours cette fête le 28 décembre, détaille le président des CSA, Philippe Massart. C’est un juste compromis entre Noël et le nouvel an où nous voulons casser la solitude des personnes les plus précarisées. Ces deux dernières années, nous avions dû faire cela à distance, à travers des colis à réceptionner."

Mais la volonté de tous était de revenir à une certaine normalité. "Nous avons fait un sondage auprès des bénéficiaires et la grande majorité souhaitait revenir à une fête. C’est ce que nous avons donc mis sur pied ce mercredi. Mais outre l’aspect repas où un beau buffet a été concocté, il y a eu un spectacle avec notamment un magicien, un joueur d’orgue de barbarie et un Dj pour terminer jusqu’à 23 heures. Et nous avons juste demandé comme toujours 5 € d’entrée pour les personnes car beaucoup souhaitent garder leur dignité même si nous n’avons laissé personne devant l’entrée. Enfin, nous avons réservé une petite surprise à la fin avec une boîte cadeau." Le dessert, lui, a une fois de plus été offert par Point Chaud. En tout, ce sont quelque 300 personnes précarisées qui ont pris part au réveillon des CSA.

"C’est un chiffre qui est stable d’année en année. On pourrait penser que l’on aurait davantage de personnes vu la précarité actuelle mais beaucoup ont toujours peur de sortir tellement elles sont marquées, que ce soit par les inondations ou la précarité elle-même."

Les bénévoles ont à cœur de prendre part à cette grande fête

Pour que ce repas festif se déroule sans accroc, les CSA peuvent compter sur l’aide précieuse des bénévoles.

Églantine Franckart, ici avec son papa, participait pour la première fois au buffet en tant que bénévole. ©EdA J.Wo.

Certains bénévoles sont là depuis des années… D’autres ont découvert l’ambiance conviviale et chaleureuse du réveillon des CSA ce mercredi. C’est le cas d’Églantine Franckart, 22 ans, qui allait aider pour la première fois à servir le buffet. "C’est une histoire de famille. L’association est tenue par mon grand-oncle et mes grands-parents, explique la jeune étudiante en 3 année en" assistant social ", originaire de Ferrières. J’ai participé cette année à un camp organisé par les CSA en été et j’avais envie de plus m’impliquer. J’ai toujours été sensible à cela, notamment au secteur de l’enfance. Et ici, on retrouve beaucoup de familles. Pouvoir amener ma pierre à l’édifice est important."

Pas loin, derrière le bar, on retrouve également Patrick Maréchal, qui, lui, prend part au réveillon depuis plusieurs années. "Pour moi, être bénévole ici, c’est avant tout partager et donner une partie de son temps aux autres, après que nous avons eu la chance de fêter le réveillon chez nous, dans le confort, raconte-t-il. Certains participants ici sont d’ailleurs encore plus heureux ce soir que nous, il y a quelques jours à la maison."

Juste avant que les convives arrivent, certains étaient en train de confectionner les colis qui ont été offerts. Parmi eux, Jean-Pierre Roosens, qui œuvre au quotidien pour les CSA depuis 18 ans. "J’ai appris une chose ici: c’est que lorsque l’on donne, on reçoit encore plus", confie-t-il. Et ce ne sont pas les autres bénévoles qui le contrediront.