Inondations: où en est-on avec la réfection des ponts et passerelles à Verviers ?

1. Pont de Nasproué

Le futur nouveau pont de Nasproué, aux Surdents. ©Sea & Partners

Entre les Surdents et le hameau de Nasproué (Andrimont), ce pont sera remplacé par un tout nouvel ouvrage d’art, d’une seule travée (sans pilier central entravant le cours de la Vesdre). Attribué au dernier collège communal, le chantier sera réalisé en 2023. Le timing sera précisé en début d’année lors d’une réunion préparatoire avec l’entreprise chargée des travaux.

2. Pont de Renoupré

Le chantier est en cours, au pont de Renoupré. ©ÉdA LABEYE Philippe

Dans la rue éponyme, entre la rue de Limbourg et le quartier de Renoupré (Andrimont), ce pont est en travaux depuis le début de l’automne 2022, avec une intervention lourde. Après une forte mobilisation d’habitants de Renoupré, un passage a été ouvert pour les piétons. Le pont devrait être rouvert à toute circulation d’ici les vacances estivales de 2023.

3. Pont de l’Épargne

Dans la rue du même nom, entre la rue de Limbourg et la rue Marie-Henriette, ce pont est le dernier accessible en voiture de et vers le quartier de Prés-Javais (vers Andrimont également, ainsi que Renoupré via la rue Tivoli). Il doit néanmoins lui aussi faire l’objet d’une remise en état. Ce sera après le pont Marie-Henriette (lire ci-dessous), en 2023.

4. Pont Marie-Henriette

Le pont Marie-Henriette tel qu’il est pour le moment. ©ÉdA LABEYE Philippe

Les entreprises chargées du chantier débuteront celui-ci, au cœur de Prés-Javais, entre la rue des Hospices et la rue Marie-Henriette, quand elles auront terminé le pont de Renoupré. C’est prévu pour le 2 semestre 2023. Les anciens garde-corps démobilisés par les flots seront remplacés par des modèles translucides (verre, métal).

Le pont Marie-Henriette quand il aura été refait. ©Sea & Partners

5. Pont des Dardanelles

Le pont des Dardanelles (dit aussi «pont Hombiet») sera refait après le pont Marie-Henriette. ©ÉdA LABEYE Philippe

C’est l’autre pont fort sinistré dans le quartier de Prés-Javais, entre, d’un côté, la rue Hombiet (certains l’appellent d’ailleurs "pont Hombiet"), et, de l’autre, les rues des Dardanelles et Raymond. La volonté de la Ville est que le chantier soit entamé en 2023 mais le début des travaux dépend notamment de l’avancement de la réfection du pont Marie-Henriette, pour éviter que les deux ouvrages d’art, proches l’un de l’autre, soient en travaux en même temps. Ce ne sera donc que quand le pont Marie-Henriette sera terminé que le chantier du pont des Dardanelles sera lancé.

6. Pont d’Al Cûte

Le pont d’Al Cûte doit être terminé pour le début 2023. ©ÉdA LABEYE Philippe

Alors qu’il était en cours de restauration au moment des inondations, celui qui est un des plus anciens ponts de Verviers, dans la rue Renier, sera bientôt tout retapé. Il reste à terminer les garde-corps et le pavage, la fin des travaux étant annoncée pour le début de 2023.

7. Passerelle Keschtgès

Remplaçant depuis 1990 la précédente structure métallique, qui était totalement rouillée, cette passerelle qui enjambe la Vesdre et la promenade des Récollets, depuis la rue Emmanuel Keschtgès (ancien échevin), sur le côté de l’athénée Thil Lorrain, n’a pas souffert des inondations.

8. Passerelle Jean Roggeman

Plus récent ouvrage d’art enjambant la Vesdre construit à Verviers (en 2015), entre la cour Fischer et la promenade des Récollets, cette passerelle du nom de ce pionnier du syndicalisme a fait l’objet d’un marché public attribué en septembre dernier et commun aux ponts des Récollets, du Chêne, Léopold et des Demi-Lunes, ainsi qu’à la passerelle Sauvage. Avec des interventions (légères) qui doivent être globalement terminées pour le printemps 2023.

9. Pont des Récollets

Comme pour la passerelle Jean Roggeman (lire ci-dessus), fin des travaux d’ici le printemps prochain, pour le pont reliant la place du Martyr et la rue Spintay.

10. Pont du Chêne

Le pont du Chêne quand il aura été retapé. ©Sea & Partners

Idem que pour les deux ouvrages précédents pour le pont de la rue du même nom, entre le centre de Verviers et le quartier de Hodimont.

11. Pont Parotte

Le SPW (Service public de Wallonie) fera réparer en 2023 ce pont du nom du feu mayeur Hubert Parotte, entre la rue Lucien Defays et le square André Damseaux (en Hodimont).

12. Pont Léopold

En aval, le pont Léopold, entre la rue éponyme et la rue Lucien Defays fera l’objet d’interventions légères (garde-corps) d’ici le printemps 2023.

13. Passerelle Robert Centner

Cette passerelle métallique, entre le quai de la Vesdre (au bout de la rue Robert Centner, à l’arrière du Colruyt de Gérardchamps) et la rue Béribou est appelée à être remplacée à l’avenir par le SPW dans le cadre de l’aménagement de la Vesdrienne, le futur itinéraire cyclopiéton longeant la rivière entre Liège et Eupen.

14. Pont des Demi-Lunes

Portant le nom de l’ouvrage d’art avec la double structure métallique en arc de cercle qu’il a remplacé à l’époque de la construction de l’autoroute et surtout du détournement de la Vesdre (ainsi que sa canalisation), ce pont entre la rue Fernand Houget et la rue Entre-les-Ponts doit faire l’objet d’interventions légères censées être terminées pour le printemps 2023.

15. Pont « des Clarisses »

Un peu plus loin, ce pont du dessous duquel ressort la Vesdre canalisée, à l’entame de la rue des Chapeliers, à Ensival, ne porte pas de nom spécifique, nous confirme-t-on à la Ville de Verviers. Nous prendrons la liberté de le baptiser "pont des Clarisses", en référence au nom du plan d’eau voisin, lequel provient lui-même du couvent qui s’y trouvait jadis. Ce pont fait l’objet du même marché public que le pont des Demi-Lunes, pour des interventions non structurelles et mineures (réparation des garde-corps).

16. Passerelle Sauvage

Entre la rue des Chapeliers et la rue de Francomont, cette passerelle du nom d’Aubin-Jospeh Sauvage (indutriel de la draperie, dont des descendants furent aussi bourgmestre de Lambermont), fait l’objet du marché public commun à des ponts précités (Récollets, Chêne, Léopold, Demi-Lunes) devant être bouclé pour le printemps prochain.

17. Pont de Francval

Chantier en cours, au pont de Francval (Ensival). ©EdA LABEYE Philippe

Ce pont reliant la Grand-Place d’Ensival aux rues Francval et de Francomont (sur le territoire de l’ancienne commune de Lambermont), via la rue Albert Snoeck (constructeur de métiers à tisser et d’automobiles, ainsi que bourgmestre), a été un des plus endommagés à Verviers par les inondations.

Le chantier a débuté en septembre 2022 et devrait être terminé pour le milieu de l’année 2023.

La structure de la future travée centrale.

Le tablier du pont a été enlevé et une nouvelle structure, métallique, est en cours de montage en atelier, pour un pont qui sera dépourvu du pilastre central et ne faisant ainsi plus obstacle aux flots de la rivière.

Le pont de Francval tel qu’il sera refait, sans plus de pilier central. ©Sea & Partners

18. Pont du Purgatoire

Le SPW (Service public de Wallonie) a pourvu à la réparation de cet ouvrage d’art sur la N61 entre la rue de Pepinster et la rue du Purgatoire.

19. Pont de la Raye

Le futur nouveau pont de la Raye (à droite, la route N61 vers Pepinster). ©Sea & Partners

Comme pour le premier pont de Verviers au-dessus de la Vesdre (celui de Nasproué), celui-ci, entre la rue du Purgatoire (sur Pepinster) et le quartier de la Raye (sur Verviers), sera remplacé par un pont, construit à côté de l’actuel. Le marché de travaux vient d’être attribué, pour un chantier prévu pour 2023, le timing devant encore être précisé.