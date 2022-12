Reform Liège, basée à Verviers, fête ses 20 ans !

Un tremplin pour les jeunes

"On essaye de leur apporter quelque chose qui les pousse à s’engager dans la société. On sert un peu de tremplin aux personnes qui passent par notre ASBL", explique Caroline Demey, coordinatrice.

Les projets marquants ? "Ce sont ceux qui sont durables. Comme la fresque du commerce équitable qu’on a réalisé derrière l’ancienne maison communale de Heusy. On peut toujours la voir maintenant alors qu’elle a été réalisée en 2019 ". Et d’autres moins visibles mais durable dans le temps comme un zéphyr pour des sourires. "Toutes les semaines les jeunes, du service pédiatrie du CHR de Verviers, bénéficient d’animations pendant leur hospitalisation. Leur lasser un petit souffle agréable durant leur séjour".

Reform c’est aussi un lieu de rencontre. C’est un service de jeunesse destiné à tous les jeunes de 3 à 30 ans dont ses locaux sont situés à Verviers. L’objectif, "c’est qu’ils (NDLR: les jeunes) deviennent des CRACS, des citoyens responsables actifs critiques et solidaires", détaille Caroline Demey. Dans la régionale, diverses activités leur sont proposées , "on a des projets qui partent souvent de la demande des jeunes. Et les thématiques varient en fonction de ce qu’eux souhaitent réaliser".

Création d’un jeu vidéo

Cette année, les jeunes souhaitent réaliser un jeu vidéo qui s’appellera Visual Novel. "On a différents partenariats avec à chacun son cinéma (Liège) et KIFILMprod (Theux)", ils collaboreront avec les jeunes intéressés et permettront de le créer. "C’est un jeune de l’ASBL, de 21 ans, qui fera la programmation de ce jeu-là". Le lancement est prévu pour le trimestre 2023.