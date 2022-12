Le retour d’un cortège lumineux dans les rues d’Ensival, le 21 janvier 2023

Ce sera le samedi 21 janvier 2023, à partir de 18 heures, avec à nouveau un spectacle de clôture dans le parc Godin, vers 19 heures.

Il y aura néanmoins quelques changements (mais l’accès restera gratuit). Ainsi, "le parcours a été allongé par rapport à la fois passée, le cortège passera par plus de rues", indique Audrey Bonhomme, la directrice du centre culturel. Par contre, le spectacle final dans le parc Godin sera plus court et durera une demi-douzaine de minutes. "Il est difficile de demander aux spectateurs de rester longtemps statiques, avec le froid, à cette période de l’année."

Les enfants seront encore plus partie prenante du cortège qu’en janvier dernier. "Nous travaillons beaucoup avec les deux écoles d’Ensival, où tous les enfants auront fabriqué une lanterne lumineuse (des enseignants ont d’ailleurs suivi une formation pour apprendre à en fabriquer), pour encore apporter de la lumière dans cette période hivernale et pour prolonger l’esprit des fêtes." Il n’y a pas que les élèves de l’école communale et de l’école Notre-Dame de la Sagesse qui participent à l’opération: "Nous travaillons aussi avec les associations du quartier, avec le terrain d’aventures de Hodimont, ainsi qu’avec les maisons des jeunes des Récollets et de Hodimont."

Le public est également invité à se munir d’éléments lumineux, comme des lampions ou autres lanternes, pour donner encore un autre éclat à la manifestation. Tout comme les personnes qui habitent le long du parcours sont invitées décorer la façade de leur habitation avec des éléments lumineux.

Une fresque lumineuse en mouvement

En ce qui concerne le cortège, des jongleurs, des échassiers et autres artistes illuminés ou "illuminants" déambuleront dans Ensival, avec également une fanfare, entourant ainsi la troupe de la compagnie Remue Ménage.

Spécialiste des grands spectacles de rue, cette compagnie française viendra présenter Gueule d’Ours. Il s’agit d’une "fresque de rue lumineuse en mouvement", avec également des saynètes chorégraphiques fixes, indique-t-elle en guise de présentation. "Une horde d’ours lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur échasses. […] Une caravane de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur nos places publiques où se côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours pour nous offrir une délicate danse. Géants fascinants, ils nous apportent rêve et étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre unique et improbable".