La zone de police Vesdre veillera à faire respecter l’interdiction des feux d’artifice lors du réveillon

Afin d’éviter ces accidents et nuisances tant que possible, la Ville de Verviers a décidé il y a plusieurs années déjà de réglementer le phénomène, comme c’est le cas dans de nombreuses communes de l’arrondissement via les zones de police (Fagnes, Pays de Herve, Stavelot-Malmedy, Vesdre..).

À l’approche du réveillon de nouvel an, le bourgmestre f.f. de Verviers souhaite ainsi rappeler qu’en vertu de l’article 140 du règlement zonal de police, les tirs de pétards ou d’artifices sont interdits sur le territoire communal tant sur le domaine public que privé, sauf autorisation expresse. Et d’insister: "La zone de police Vesdre sera particulièrement vigilante, la nuit de la Saint-Sylvestre, à empêcher que ce type d’infraction ne se produise."