« Verviers, ma ville... » : 13 tonnes de dons de qualité

Pour sa 28e année d’existence, "Verviers ma ville… solidaire" tire une nouvelle fois un bilan éminemment positif grâce à la générosité des Verviétois et des Verviétoises. "Nous avons récolté 13 tonnes de dons, détaille Nathalie Cornet, qui prendra avec Nathalie Lefin la présidence dès l’an prochain. C’est peut-être un peu moins en termes de poids que les autres années. Mais cette année, le poids n’a pas vraiment d’importance et n’est pas représentatif. Car la qualité des dons reçus est bien supérieure aux autres éditions." Il faut dire que les responsables ont lancé un appel il y a quelques semaines à ce sujet. "Nous avons demandé aux personnes de donner si possible davantage de produits d’hygiène. Et vous savez comme moi qu’un kilo de pâtes n’est pas la même chose en termes de tarif et de besoin qu’un kilo de savon ou autre. Donc à ce niveau, c’est bien plus qualitatif. Sans oublier que dans le résultat global, nous n’avons pas encore pris en compte les dons des écoles solidaires."