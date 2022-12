Le commandant Roland Lambert laissera un vide au sein des pompiers verviétois

"Il avait toujours le même look reconnaissable avec ses chemises blanches, sa moustache et son petit cigarillo", se rappelle Vincent Bastin, ancien commandant de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau. "C’était un personnage qui ne laissait pas indifférent, il avait un côté très humain". Roland Lambert, ancien capitaine au SRI de Verviers, est décédé la veille de Noël, à l’âge de 76 ans, à Lierneux. Il est resté à la tête de la caserne des pompiers de Verviers environ 14 ans, indique Vincent Bastin. Au cours de ses années de service, il a laissé un souvenir impérissable à l’ancien commandant qui se souvient de son bureau "qui était rempli de piles de dossiers. On en riait même ! On ne le voyait presque plus des fois." La communication non verbale passait aussi par sa moustache. "Quand il la tournait avec ses doigts, ça, c’était quand ça n’allait pas. On voyait bien qu’il était tracassé. On le connaissait par cœur au final."