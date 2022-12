Le pâtissier-chocolatier verviétois Jack Bodart remporte l’Étoile du chocolat

Un début sur le fil

Avant de décrocher le golden ticket lui permettant d’accéder à la demi-finale de l’émission de la Une, Jack a eu chaud. "C’était tendu", se rappelle-t-il. "C’est passé à ça mais on voit que tu en as sous le coude", avait déclaré le chef pâtissier-chocolatier et membre du jury, Pierre Marcolini. Le Verviétois était motivé et déclarait déjà : "Ce que je fais, c’est pour gagner !"

Pour rappel, la dernière émission se déroulait en deux étapes. La demi-finale, avec une sculpture sur le thème de la Belgique et trois pralines. Pour la finale, la réalisation d’un buffet de Noël avec trois pralines. "J’ai utilisé des chocolats grands crus et là, Pierre Marcolini a beaucoup apprécié et j’ai été en finale."

6 heures de sommeil sur 3 jours

La création finale a été inspirée par sa fille. "Je voulais aussi scénariser les produits qui étaient imposés."

Pour arriver à ce résultat, "j’ai fermé l’atelier et je n’ai fait que ça pendant une semaine. Et les trois derniers jours, j’ai dormi 6 heures. Mais je savais que si je sortais tout le buffet comme ça, il y avait des chances", sourit-il.

Il n’a rien lâché. "Je n’ai pas cherché les complications, j’ai utilisé les techniques que je maîtrisais et j’ai envoyé le plus possible." Il insiste, il avait toute une équipe derrière lui pour l’encourager. Il a mis toutes les chances de son côté. "J’ai acheté une machine pour faire les tiges du hibou, 1 200 euros. Je ne vais pas l’utiliser en production, c’était vraiment pour le concours." Il évoque aussi la bonne ambiance. "Ce sont devenus des amis, c’était bienveillant comme concours." Le trophée remporté ce vendredi vient s’ajouter à celui remporté lors du championnat d’Europe en 2017.

Le buffet de Noël et le Manneken-Pis seront exposés dans son magasin (rue de Rome 1, à Verviers) dès mardi et peut-être des nouveautés pour l’année prochaine.