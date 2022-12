L’ex-échevin Freddy Breuwer intrigue, avec le retour de son groupe Verviers Demain

À son lancement, Verviers Demain se définissait sur Facebook comme un "mouvement d’initiative citoyenne qui veut faire bouger les lignes politiques et peser sur les orientations et les choix futurs pour Verviers". C’était en mai 2017, à l’initiative de sympathisants de Freddy Breuwer, après que celui-ci avait été exclu de la future liste du MR pour les élections communales de 2018, par décision du président de la fédération d’arrondissement, Pierre-Yves Jeholet.

Par la suite, sous la pression de la section locale du MR, Freddy Breuwer avait quand même figuré sur la liste électorale, avait été élu et même redevenu échevin.

Verviers Demain n’a alors plus guère été actif, en tout cas visiblement, sur sa page Facebook. Pas une seule publication depuis plus de deux ans, jusqu’à ces derniers jours quand, subitement, a été publié un message annonçant qu’une "évolution" serait dévoilée ce jeudi 22 décembre 2022. Le hasard ne faisant pas partie des stratégies politiques, il convient de remarquer que cette date correspond à celle du jour où, l’an dernier, Freddy Breuwer a quitté son bureau d’échevin, après avoir été évincé la veille du collège communal.

Une future liste électorale ?

La date est symbolique, l’ancien leader réformateur le reconnaît. Alors, c’est quoi, cette "évolution" de Verviers Demain ? Une nouvelle liste pour les prochaines élections communales de 2024 où, cette fois, Freddy Breuwer ne risque pas de faire partie des candidats du MR ? "Ce n’est pas le but, affirme-t-il. Même si, à un moment donné, on espère qu’il y aura un écho de notre travail auprès des décideurs."

Alors, qu’en est-il ? Depuis quelques mois, en toute discrétion, Verviers Demain s’est mué en " un think tank , un groupe de réflexion de personnes d’expérience, qui ont une expertise dans des domaines divers: un urbaniste, des architectes, des juristes, des économistes, un spécialiste du marketing, etc. On réfléchit à ce qu’il faudrait faire pour que Verviers soit une belle ville “verte et vivante” (pour prendre le contre-pied de “vert et vieux”)".

Décideurs actuels

Dans sa dernière publication, ce jeudi donc, Verviers Demain dit vouloir se concentrer "sur l’avenir de la ville de Verviers, son redressement et son rayonnement qui sont de vrais sujets de préoccupation". Il ajoute, en conclusion: "Le futur est incertain et les décideurs actuels incarnent cette incertitude. Seul l’avenir compte vraiment. Parce que c’est là que nous passerons le reste de notre vie."

Ce nouveau Verviers Demain, c’est, précise Freddy Breuwer, "une façon de prendre du recul, de la hauteur, en amont des politiques". Avec "la volonté d’amener des solutions concrètes, un projet global", surtout en matière de "développement territorial mais aussi au niveau de " redressement socio-économique de Verviers ".

Thématiques fort breuweriennes

Voilà qui ressemble bigrement aux thématiques chères à celui qui a été échevin de l’Aménagement du territoire et aussi président de CPAS. "Oui, ce sont mes credo. Il y a un an, on m’a retiré ce qui était mon métier mais surtout la passion que j’ai pour la politique… et ma conviction est toujours vivace. Il y a un an, des gens m’ont tendu la main et m’ont dit être prêts à réfléchir à quoi faire pour redresser Verviers. On ne se réunit pas pour manger de la tarte au riz (même si on le fait aussi) mais pour élaborer un projet global, notamment d’aménagement du territoire, de reconstruction résiliente et le groupe considère d’ailleurs que l’étude “Quartier durable” (NDLR: l’étude, commandée par la Région wallonne, du réaménagement des zones sinistrées par les inondations) est une bonne base de travail. Il est prématuré de dire qu’on va proposer de construire ça à tel endroit, avec tel ou tel investisseur. On profite de cette période de latence pour réfléchir et étudier la soutenabilité financière de l’un ou l’autre projet."

Cette période de latence correspond au temps conduisant aux prochaines élections. On en revient à notre question de savoir si, après avoir évolué vers un think tank, Verviers Demain pourrait, d’ici là, se muer en mouvement électoral. "Non, il n’y a pas de visée politicienne ou électorale. Les personnes expertes en compétences diverses dont je vous ai parlé ne souhaitent d’ailleurs pas apparaître au grand jour, en tout cas pour le moment, et ne sont pas des candidats en puissance."

2024 ? « Présent d’une manière ou d’une autre »

Quant à savoir ce qu’il en sera pour Freddy Breuwer personnellement, lui qui a jadis été élu deux fois sur des listes "dissidentes", Verviers Autrement en 1994 et Verviers Librement en 2000: "Moi, je ne sais pas dire aujourd’hui si je serai candidat ou pas en 2024. Mais je serai bien présent, d’une manière ou d’une autre, ne fût-ce qu’en donnant mon avis sur les forces en présence, en espérant que les propositions qui seront émises par Verviers Demain soient une source d’inspiration pour le plus grand nombre."