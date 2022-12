Incendie à Verviers : 10 personnes intoxiquées

Celui-ci, outre les flammes, a dégagé une épaisse fumée, ce qui a intoxiqué pas mal de personnes. Ainsi, sur les 17 habitants présents au total au moment des faits, 10 d’entre elles, dont des enfants, ont été intoxiquées et ont été emmenées à l’hôpital. "Plusieurs moyens médicaux se sont rendus sur place pour prendre en charge les personnes intoxiquées, détaille Quentin Grégoire, le commandant de la zone de secours Vesdre, Hoëgne & Plateau. À savoir des ambulances de Verviers, Battice et Pepinster ainsi que le PIT du CHR Verviers et le SMUR de Verviers."

Concernant l’incendie, il a été assez vite maîtrisé. Et ce notamment suite à la rupture d’une canalisation près de l’entrée qui a bien aidé les pompiers.

Quant à l’origine exacte de l’incendie de ce cyclomoteur, un expert incendie est attendu sur place ce matin pour le déterminer.

Enfin, les familles vont devoir être relogées, le bâtiment étant inhabitable à l’heure actuelle.