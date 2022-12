Un subside de 2,8 millions pour un projet de réseau de chauffage urbain au centre de Verviers

L’échevin de la Transition écologique, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), a bondi de joie en apprenant la bonne nouvelle, ce jeudi. "Cela correspond au montant de subside que nous avons sollicité et à 80% du montant de l’investissement", confirme-t-il.

Ces 2,8 millions d’euros de subsides permettront dans un premier temps de financer "différents forages exploratoires pour s’assurer du potentiel géothermique et de savoir à quel endroit exactement et à quelle profondeur on trouve de l’eau chaude, qui servira à chauffer non seulement la cité administrative qui sera aménagée dans le Grand-Bazar mais aussi d’autres bâtiments, comme l’ancien C & A, le CPAS, le futur quartier qui pourrait être créé sur le site Belgacom, pourquoi pas l’immeuble de l’ancienne Innovation, etc.".

"C’est symbolique pour Verviers", en tant que capitale wallonne de l’eau, "d’aller puiser de l’énergie dans l’eau", souligne l’échevin Chefneux.

Un réseau au cœur de la ville

Mais plus encore, alors que la plupart des projets de géothermie retenus par le gouvernement wallon concernent une entreprise ou un bâtiment particulier (comme le CHR de Namur), à Verviers, il s’agit donc d’élargir l’utilisation de l’eau chaude puisée dans le sous-sol, avec un réseau de chauffage urbain, au cœur de la ville.

"C’est le type de dossier dans lequel Verviers va être une ville pilote en Wallonie, avec un mécanisme de réseau pour lequel l’Intervapeur a déjà été précurseur. Et si les performances énergétiques se confirment, on peut imaginer que l’opération puisse être reproduite, par exemple pour chauffer l’eau de la piscine et pour chauffer le Grand-Théâtre", ose Jean-François Chefneux.