Le Grand-Théâtre de Verviers coûtera 3 millions € de moins

Il a ainsi attribué cinq des six lots de travaux, pour ce chantier qui devrait débuter en mai 2023: entreprise générale/chantier ; toiture et verrière ; menuiserie extérieure ; menuiserie intérieure ; restauration des décors. Pour un montant total de 34,9 millions d’euros.

Comme déjà annoncé dans nos colonnes, le collège communal n’a pas attribué le 6e et dernier lot du marché public européen. Il s’agit du lot portant sur la scénographie (les machineries), pour lequel la seule offre de prix déposée était largement supérieure aux estimations : 8,6 millions d’euros, contre 4,7 millions lors de l’estimation votée par le conseil communal en mai 2021. Si l’estimation avait été revue à la hausse entre-temps, à 5,5 millions, l’offre explosait le budget prévu. Le collège communal a donc décidé de relancer un marché public pour la scénographie… avec quand même un montant de 8 millions d’euros tout rond inscrit au budget communal de 2023.

Question d’honoraires

Alors, qu’est-ce qui fait quand même baisser la facture, comme nous le titrons ? C’est un accord intervenu avec l’auteur de projet, le bureau d’architecture L’Escaut. Comme pour tout architecte, ses honoraires sont calculés selon un pourcentage fixé légalement du coût des travaux. S’agissant pour le Grand-Théâtre d’un bâtiment classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, cela représente quelque 15% d’honoraires.

Après négociation, l’auteur de projet a accepté que ses honoraires soient limités au montant de base des estimations, datant de mai 2021, et non au coût réel que le chantier aura. Et donc, notamment, qu’il n’en touche pas sur les hausses de prix de certains matériaux.

Cette limitation de ses honoraires représente une économie de 3 millions pour la Ville, indique le collège communal dans un communiqué de presse. Les honoraires sont ainsi plafonnés à 5 millions d’euros et ne s’envolent pas à 8 millions. Cela permet aussi à la facture totale de rester en-dessous des 50 millions d’euros, sachant que la Ville ne dispose pour le moment que de 26 millions de subsides et qu’elle devra financer le solde.

Validé ce jeudi, cet accord avec le bureau L’Escaut fait partie des mesures qui, avec le report du lot pour le marché de la scénographie (en espérant recevoir une offre moins chère), permettent de "maîtriser les coûts dans le contexte difficile que nous connaissons", indique, dans son communiqué, le collège communal, qui assure aussi qu’un "suivi rigoureux du chantier sera opéré afin d’éviter de dépasser l’enveloppe budgétaire prévue".