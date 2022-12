Verviers: un bar à vin s’installe rue Jules Cerexhe

Fort de son expérience, Christian Rogge réserve donc quelques pépites gustatives à ses clients. "J’ai une carte de dix vins, c’est-à-dire 4 rouges, 4 blancs et 2 bulles, qui va changer chaque mois. Pour garder cet esprit “découverte”. Je ne suis pas quelqu’un qui sert des étiquettes mais je propose des vins de qualité avec une carte 100% européenne, avec même des vins belges. Je propose aussi des planches apéritives, des escargots, des huîtres et d’autres choses encore en accompagnement. Et on peut venir ici tant pour l’apéro que pour le repas ou pour un dernier verre. Le mot d’ordre est la convivialité."