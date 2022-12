Inflation, indexations et limitations au menu budgétaire 2023 de la Ville de Verviers

Présenté par l’échevin des Finances, Alexandre Loffet (qui, actuellement, fait fonction de bourgmestre), ce budget se caractérise, comme dans toutes les communes, par l’inflation des dépenses, notamment en raison des indexations des traitements du personnel communal et de la hausse des coûts des énergies.

Il s’agit d’un budget de crise, consent l’échevin des Finances, en ajoutant que c’est un peu comme ça chaque année.

Les hausses automatiques de dépenses ne sont toutefois pas compensées dans la même ampleur par celles des principales recettes (dont les grosses taxes). Dès lors, si ce budget 2023 est en équilibre financier entre les dépenses et les recettes (à 103 millions, lire plus en détail ci-dessous), c’est grâce, à nouveau, au recours au plan Oxygène, le programme wallon d’emprunts d’aide financière aux communes, cette fois pour un montant de 7,3 millions d’euros (plus limité que ce qu’autorise la Région).

Au niveau des investissements, ils sont en quelque sorte limités. Car il s’agit quasi uniquement de travaux subsidiés, la Ville ne dégageant des moyens, par emprunts, que pour financer la part non subventionnée des chantiers (18,7 millions sur 43,9), elle n’en a pas pour financer des investissements toute seule, sur ses fonds propres. Avec notamment 4,5 millions pour les écoles communales et, évidemment, une grande part consacrée à la reconstruction suite aux inondations.

Écolo, le PTB, ainsi que Freddy Breuwer (MR) et aussi Claude Orban (Engagés) dans une moindre mesure ont fait référence à la note du directeur financier de la Ville pour montrer leurs inquiétudes sur les perspectives financières de la Ville. Celui-ci indique en effet qu’à la fin du plan Oxygène de la Région wallonne, en 2026, Verviers ne pourrait plus assumer financièrement ses missions, sauf refinancement massif par d’autres niveaux de pouvoir.

"Je ne crois pas aux miracles", a glissé Laszlo Schonbrodt (PTB).

"La situation est grave et bientôt désespérée", a assené Freddy Breuwer (qui a été échevin des Finances MR sous la précédente mandature).

L’échevin des Finances a répondu que la Région avait lancé ce plan d’aide aux communes justement dans la perspective des négociations pour que l’État fédéral refinance les communes en fonction des charges financières qu’il leur a successivement refilées (police, sécurité, exclusions du chômage avec des bénéficiaires se retrouvant au CPAS, etc.).

Par ailleurs, Hajib El Hajjaji (Écolo) s’est demandé comment Verviers pourrait financer sa part d’investissement si les projets déposés au Feder (fonds européen) sont retenus et subsidiés (cité administrative au Grand-Bazar, maison de la transition à l’ex-C&A, parc aux Récollets).

Laszlo Schonbrodt (PTB) a regretté qu’il n’y ait pas de mesures pour inverser la situation, par exemple en luttant contre la pauvreté ou avec une politique du logement. Car, selon lui, ce budget 2023 ne montre "aucune ambition politique sociale".

Freddy Breuwer (MR) a pour sa part mis en question le coût de la restauration du Grand-Théâtre, en disant se demander "s’il faut vraiment s’y aventurer" tel qu’il se présente.

Dépenses, recettes, investissements: les gros postes en un coup d’œil