Ainsi, le groupe Écolo (dans la minorité) a déposé un point pour demander que le conseil " prenne position en faveur des conclusions et recommandations de l’étude Quartiers Durables, notamment en ce qui concerne les aménagements futurs du quartier Spintay ". Cette étude, dont la version finale a été publiée la semaine passée par la Région wallonne, préconise des aménagements en prévision d’éventuelles nouvelles crues. En ce qui concerne le périmètre de revitalisation de Spintay, les recommandations vont à l’encontre des desseins du promoteur City Mall.

En rive droite de la Vesdre, soit pour le côté de la rue Spintay bordant la rivière et le quai Jacques Brel, City Mall prévoit de construire des bâtiments tout du long, alors que l’étude dite Quartier durable, préconise seulement quatre blocs avec de larges espaces entre eux, pour permettre à l’eau de s’écouler.

En rive gauche, alors que City Mall envisage de construire un nouveau quartier, cette étude recommande de ne pas bâtir tout cet espace en bord de rivière (rue du Marteau, trémie, parking de la rue Lucien Defays, etc.) et de l’aménager en zone verte, inondable.

"Il est évident que c’est bien incompatible", affirmera l’ancien échevin de l’Aménagement du territoire Freddy Breuwer (MR).

Partie intégrante de la réflexion mais pas une norme obligatoire

Pour le collège communal (PS, ex-PS, MR, Engagés/ex-cdH et Nouveau Verviers), l’échevin de l’Aménagement du territoire, Maxime Degey (MR), a répondu que "les réaménagements suite aux inondations vont animer nos débats sans doute durant les prochains mois, cette thématique est d’une importance qui mérite un débat serein et posé". Si "nous ne devons pas louper la reconstruction de notre ville", il a aussi souligné que "les études qui sont en cours sont des outils qui doivent nous permettre de mener la réflexion, que ce soit sur le devenir de Spintay mais aussi sur l’ensemble du territoire ".

Dès lors, a indiqué l’échevin de l’Aménagement du territoire dans une note préparatoire au conseil, qu’il a développée en séance, "voter une motion imposant l’étude quartier durable comme une norme incontournable n’a aucun fondement juridique. Au contraire, nous devons nous servir de cette étude pour notre futur schéma de développement communal. Cela vaut pour Spintay mais aussi pour le reste du territoire".

La proposition d’Écolo sera rejetée par la majorité (Freddy Breuwer s’abstenant au moment du vote).

À détruire ?

Les débats ont aussi porté sur les maisons que l’étude recommandent de démolir pour laisser de la place aux eaux de débordement. Laszlo Schonbrodt (PTB) trouve inconcevable que l’étude ne soit pas suivie d’effets concrets, que toutes ses propositions puissent ne pas être appliquées et que les habitants des maisons susceptibles de disparaître soient laissés dans le flou voire dans l’absence de toute communication.

Bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet a pour sa part expliqué que la Ville était en quelque sorte prise dans un étau, entre une étude qui a fluctué avec le temps (le nombre de parcelles à dégager a changé), la nécessité de communiquer à la population (et en premier les personnes concernées par une possible démolition) une étude dont la mouture finale vient d’être connue et sans l’appui des scientifiques qui l’ont établie ou de la Région wallonne qui l’a commandée, ainsi que le manque de moyens financiers alloués par la Région pour suivre les recommandations qu’elle édicte.

Si les propriétaires de 31 maisons à détruire prioritairement ont déjà été rencontrées par la Ville, ceux des 63 autres parcelles (pas toutes bâties de logements) le seront aussi, a-t-il répété. Dans la version finale de l’étude, c’est donc moins que ce qui avait été évoqué précédemment (104 au total). "Heureusement que nous ne sommes pas allés trop vite, en allant dire aux gens que leur maison allait être détruite… puis que non", a-t-il dit.