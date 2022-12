Caddies solidaires, c’est une action lancée par Verviers, ma ville solidaire qui existe déjà depuis plusieurs années. Elle s’est déroulée ces vendredi, samedi et dimanche dans les grandes surfaces de Verviers et Dison. L’objectif est de récolter des vivres non périssables et des produits d’hygiène auprès des clients des magasins où se déroule l’opération.

"C’est important car on se rend compte qu’il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Des besoins primaires comme la nourriture, les produits pour l’hygiène féminine, des choses auxquelles tout le monde devrait avoir accès. Et savoir qu’il y a des personnes qui n’y ont accès, ça nous pousse à participer et à apporter notre petite pierre à l’édifice", témoigne Pierre Dagnely, bénévole et participant pour la première année à l’action.

Les denrées récoltées sont des vivres non perissables. ©Cindy Thonon

En cette période de fêtes de fin d’année, la solidarité apparaît essentielle. "Leur venir en aide – dans ces périodes qui sont censées être des périodes de bonheur et de magie – pour répondre à des besoins primaires, c’est la moindre des choses." Et les clients rencontrés tout au long du week-end étaient plutôt réceptifs malgré la période de crise économique que nous traversons. "Ce qui est très positif et qui semble plus facile, c’est que les gens donnent ce qu’ils veulent. Il n’y a pas d’obligations. Ils peuvent donner un paquet de pâtes, des produits d’hygiène ou des langes qui sont parfois un peu plus chers. Les gens choisissent vraiment ce qu’ils veulent donner et ça, ça permet qu’un grand nombre donne", s’aperçoit Pierre Dagnely.

De gauche à droite: Thibaut Blaimont, vice-président du Leo Club Verviers Vesdre et Pierre Dagnely, membre fondateur en action avec les sachets des caddies solidaires. ©Cindy Thonon

Pour lui et son binôme du jour, Thibaut Blaimont, cet aspect des Caddies solidaires laisse une plus grande liberté à ceux qui souhaitent participer. Contrairement à une transaction, "ici, ils font leur course, ils achètent un paquet de pâtes en plus par exemple. Ça n’a pas d’impact énorme sur leur budget mais par contre ça aide beaucoup de personnes".

Pierre Dagnely, membre fondateur du Leo Club Verviers Vesdre, insiste aussi sur l’importance de l’action collective, car "comme on dit l’union fait la force". Et c’est aussi grâce à tous les bénévoles qui gravitent autour de ces actions qu’ils peuvent tenter de changer les choses.

Les vivres récoltés dans les supermarchés sont ensuite emmenés au dépôt pour le tri. ©Cindy Thonon

Les denrées récoltées sont regroupées et redistribuées aux plus démunis à travers le Relais Social Urbain de Verviers et des associations regroupées au sein du Réseau Verviétois d’Accompagnement Alimentaire (REVERVAL).