Le métier textile à découvrir dans une expo

Réalisée avec la complicité de Charline et Davor Joris-Mulalic et avec l’aide des Musées de Verviers et de la Fondation Adolphe Hardy, l’exposition présente en une trentaine de cadres plus de cent reproductions d’œuvres d’art de toutes les époques et dans tous les styles. "Sous chaque cadre, j’ai réalisé une petite description qui explique l’œuvre."

L’exposition, nommée "Les métiers du textile sous l’œil des artistes", est visible jusqu’au dimanche 8 janvier 2023 et l’entrée est libre.