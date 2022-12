All4Addicts, magasin à Verviers, célèbre ses 10 ans avec une bière

Au fur et à mesure des années, Afora, qui est un des rares établissements du centre-ville de Verviers où, à l’heure du numérique, les amateurs de musique peuvent dénicher un large choix de vinyles et CD neufs et d’occasion, s’est agrandi et il y eut jusqu’à trois surfaces occupées dans la rue des Martyrs. Désormais, tout est regroupé en deux magasins, avec un principal. "On a déménagé dans ce magasin-ci au début du confinement. On n’a donc jamais pu fêter le déménagement juste en face du précédent magasin. Et deux ans après, c’est un peu loin donc on a décidé de faire autre chose qu’une fête du déménagement en s’orientant vers une création pour nos dix ans."

Et c’est de manière houblonnée que les deux associés vont célébrer ce 10e anniversaire. "Il se fait que le cousin de mon associé s’occupe de la Brasserie de Verviers. L’idée coulait de source. On s’est renseignés début août. C’était quand même serré comme timing mais ce fut possible. Les bières sont arrivées ici pour cette fin d’année."

Une recette qui fut élaborée à l’image d’All4Addicts: avec de la passion. "Le brasseur a élaboré la bière comme on le souhaitait. En fait, nous voulions quelque chose d’original et pas une simple pils. On est alors parti sur le délire Harry Potter. Car All4Addicts c’est une communauté de fans et on voulait quelque chose qui nous ressemble. On voulait, en ouvrant la bière, qu’il y ait comme de la magie. J’ai lancé le défi de faire une bière au caramel et il m’a pris au mot. Il nous a fait essayer un tas de bière et on a un produit fini très particulier, avec une attaque noisette et elle termine avec ce goût de café-caramel. C’est vraiment très chouette et on réfléchit déjà à une variante pour l’été prochain."

On pouvait la découvrir en avant-première dès le week-end dernier. "Ici, nous offrons une certaine quantité de bière à nos clients. Mais elle est à vendre dès cette semaine tant ici qu’Au Dragon à 6 faces en Crapaurue. Elle est vendue à 2,50 €, ce qui est très correct pour une bière spéciale. De plus, beaucoup vont garder la bouteille comme objet de collection."