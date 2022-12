Verviers, ma ville solidaire : retour du podium solidaire

Des artistes locaux

Ce week-end, l’esprit de Noël et l’ambiance féerique des fêtes de fin d’année ont imprégné les locaux de la Ville dans la ville (comme annoncé dans notre édition du 8 décembre 2022). Cette année, ce n’est plus à l’extérieur, "ça nous permet d’avoir des places assises à l’intérieur, ce qui est beaucoup plus confortable, plus chaud", complète Pascale Nizet, membre de l’organisation du podium solidaire.

Des artistes régionaux se sont succédé sur le podium. "Ils viennent de Verviers, Stembert, Jehanster, Heusy…" Le podium existant depuis de nombreuses années, un réseau d’artistes désireux de contribuer à leur manière à l’action s’est formé. "Il faut savoir qu’ils sont tous bénévoles, personne n’est rémunéré, ils sont là pour la cause."

Une programmation éclectique est proposée à tous les spectateurs, des traditionnels chants de Noël aux chansons rock en passant par un conte pour enfants, il y en avait pour toute la famille. "Le but, c’est de rassembler. C’est ça aussi la magie de Noël", détaille Xavier Rainotte, membre de l’organisation.

25% de dons supplémentaires

La Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), section régionale de Verviers, a, comme chaque année, contribué à la récolte de dons. Elle a apporté ce samedi 17 décembre l’équivalent de 4 000 litres de lait. On y retrouve du beurre, du lait 1/2 écrémé, des berlingots de lait et du fromage apéro cheese pour l’année 2022. "C’est 25% en plus que la dernière fois. L’année dernière c’était l’équivalent de 3 000 litres. Ils sont de plus en plus généreux", sourit Philippe Lagasse de Locht. "Cette année, on a eu un gros don de fromage, précise Christian Royen, délégué du comité directeur de la FWA. On essaye toujours de le faire en collaboration avec la branche féminine, l’UAW, et les jeunes FJA."

Le podium sera encore présent du 19 au 22 décembre avec les écoles solidaires. Et vous pouvez continuer d’apporter vos dons.