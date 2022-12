Les pompiers en intervention dans le centre-ville. ©Cindy Thonon

D’après les pompiers, la conduite d’eau aurait cédé à cause des conditions climatiques actuelles. "On a tenté de trouver un compteur au rez-de-chaussée, on ne l’a pas trouvé. On a alors préféré couper l’alimentation générale et ça a été plutôt efficace", précisent les pompiers. Deux combis de police sont descendus sur place pour encadrer l’intervention. L’eau qui s’est répandue sur le sol gèle en quelques minutes… "On attend que la ville vienne épandre du sel pour sécuriser les lieux", informaient les policiers sur place.

Les pompiers eux ont eu rapidement terminé leur opération et ont quitté les lieux à 17 h 30.