Quelles démolitions après les inondations ? Inquiétudes en Prés-Javais, à Verviers

Entourée de voisines, la présidente du comité de quartier de Prés-Javais s’offusque suite à la publication ce mardi par le gouvernement wallon de l’étude dite "quartier durable" qu’elle a commandée pour envisager des aménagements préventifs, à la lumière des inondations de la mi-juillet 2021. Cette étude propose notamment de démolir toute une série de bâtiments, à Verviers comme dans les autres communes sinistrées, afin de favoriser l’écoulement des eaux en cas de nouvelles crues.

« Pas concernées, en réalité »

Christelle Pirson et ses voisines que nous avons rencontrées habitent la rue Marie-Henriette. Soit dans une zone qui n’est nullement concernée par d’éventuelles démolitions après rachat par la Ville. En tout cas à en croire les plans cadastraux publiés ce mardi sur le site Internet officiel du SPW (Région wallonne).

Des plans pas toujours évidents à décrypter et qu’une habitante de la rue des Raines avait apportés pour l’occasion. En Prés-Javais, les parcelles de terrain, pas toutes bâties, concernées par un éventuel achat en vue d’une démolition, se concentrent sur le bout de la rue Hombiet (entre l’école de l’Est et le pont de Hombiet), à l’arrière de la rue du Prince (en front de Vesdre) et au bout de la rue des Alliés (sur le côté des immeubles des Grandes Rames).

« Pas foutus de communiquer ! »

"Il y a Mathusalem qu’à la Ville, ils savent combien de maisons seront démolies et lesquelles. Au conseil communal de septembre, l’échevin Amaury Deltour a dit qu’il y en aurait 31 dans une 1re phase et 72 dans une 2e phase. Comment la Ville peut-elle attendre ainsi pour prendre contact avec les personnes concernées. Il y a toujours ici un sentiment d’abandon et de mépris, aucun responsable de la Ville n’a été foutu de communiquer, de prévenir les gens et personne ne sait à quelle sauce il va être mangé", s’emporte Maria Alonso, qui habite la rue des Raines et qui pensait être éventuellement concernée par la démolition de sa maison, même si les plans officiels montrent que sa rue n’est nullement incluse dans ce type de proposition.

Si les personnes que nous avons rencontrées semblaient finalement être soulagées à titre personnel de ne pas devoir craindre pour leur logis, cela ne retirait rien à leur courroux pour les autres habitants qui pourraient l’être: "On les laisse réaménager leur maison alors qu’elle va peut-être être démolie ?"

« Les propriétaires des 31 maisons prioritaires ont tous été rencontrés »

Pour sa part, le bourgmestre faisant fonction de Verviers, Alexandre Loffet, rappelle que ce n’est que ce mardi que la Région wallonne a dévoilé l’étude "quartier durable" qu’elle a commandée. "On doit encore déterminer comment l’expliquer à la population et aussi ce qu’on va en faire", dit-il.

Car les recommandations d’aménagement du territoire qui y sont formulées ne sont pas contraignantes, pas obligatoires, il s’agit de propositions. En ce qui concerne des rachats en vue de démolitions, pour l’ensemble du territoire de la Ville de Verviers, finalement, il y a "90 parcelles concernées, avec une soixantaine de maisons au total, dont 31 prioritaires et dont les propriétaires ont déjà été rencontrés ; et ils le seront encore, comme ceux des parcelles en 2e priorité désormais identifiées dans l’étude finale seront aussi contactés".

Reste à voir si toutes les recommandations de démolition seront suivies. Car il y a aussi un aspect financier important: "Pour le rachat des 31 maisons définies comme prioritaires, la Région wallonne ne nous alloue que 3,1 millions d’euros, ce qui est bien insuffisant, et nous réclamons plus d’aide de sa part", souligne le bourgmestre faisant fonction.

Alors, pour ce qui est de la trentaine d’autres maisons, en 2e priorité…