Près de 350 nouvelles places dans les crèches de la région verviétoise

En province de Liège, en comptant les fonds européens (avec des critères spécifiques) et le fonds du plan de relance de la Wallonie (pour les communes non éligibles au projet européen), 1 253 places sont prévues. On retrouve, en région verviétoise, Chevron ( Stoumont) avec les Stou’Petits (6 places), La Gleize ( Stoumont) avec la crèche (14 places), Pepinster avec Badaboum (9 places), Sourbrodt ( Waimes) pour P’tits pas des Fagnes (7 places), Membach ( Baelen) dont la crèche reçoit 14 places, Malmedy et les 21 places de La Ribambelle 2, La Farand’Olne ( Olne) sera sauvée avec ces 3 places, Sart-Lez-Spa ( Jalhay) et 10 places pour Chez Loly, Herve qui aura 3 places pour Les Lutins du Parc (Detry) et 7 places pour le 6e service de la crèche communale, Les Bobelinous 84 de Spa (14 places) et, enfin, la mini-crèche de Thimister qui disposera de 3 places. La liste ne s’arrête pas là, puisque grâce à l’Europe Verviers pourra ouvrir des places au nom de la Ville (14 places), pour Miquado (49 places), pour l’Association chrétienne des institutions sociales et de santé à Petit-Rechain (28 places) et pour Actions Régionales pour la collectivité (49 places). Quant à Dison, des places seront ouvertes via l’Union Wallonne des Entreprises (56 places), via la Commune (7 places) et via l’ASBL Crèche Les Petits Loups (34 places).

Le total de nouvelles places en région verviétoise est donc de 348 places à ouvrir d’ici août 2026. Assurément une bonne nouvelle pour les (futurs) parents, tant la demande dépasse l’offre.