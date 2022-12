Pas assez de pompiers volontaires pour tenir les ambulances ce 31 décembre en région verviétoise?

Actuellement, deux départs de l’arrondissement sont concernés par ce manque d’effectifs de pompiers volontaires le soir du Nouvel An (ce 31 décembre). Malgré plusieurs relances, le personnel manque toujours à l’appel. Quelles conséquences ? "Si un citoyen a besoin d’une ambulance, elle viendra de plus loin. Par exemple, s’il a besoin d’une ambulance à Spa et que c’est celle-là qui est au rouge (NDLR: c’est-à-dire non opérationnelle par manque de personnel) , elle viendra soit de Pepinster ou Verviers", détaille le major Vaassen. "Notre zone tourne essentiellement avec des pompiers volontaires, on en a environ 350. On compte énormément là-dessus pour faire tourner la zone, on a besoin d’eux."

Le conseil de la zone de secours a, dans la foulée, proposé un délai pour l’échéance du versement des dotations communales. Il a aussi approuvé l’acquisition d’équipements de secours en milieu aquatique, pour intervenir en cas d’inondations. Le montant s’élèvera à de 34 902 €.