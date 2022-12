Panne de chauffage: l’école Maurice Heuse à Verviers fermée

Avec des températures hivernales, les chauffages sont pour le moins utiles. Malheureusement, ce jeudi, les chaudières de l’école Maurice Heuse 2, rue de Séroule à Verviers, sont tombées en panne. "La société Equans, qui a à sa charge la gestion de l’installation du chauffage et de l’électricité dans cette école, a directement été mise au courant, explique l’échevin des Travaux, Maxime Degey. Une chaudière sur camion a directement été commandée. En attendant, afin de ne pas laisser les enfants dans des conditions qui ne sont pas acceptables, nous avons décidé de fermer l’école. Une garderie sera assurée ce vendredi. Nous tiendrons informés de l’état d’avancement de la situation ce week-end. La société Equans met tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible."