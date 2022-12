Cette fois, il est implanté sur la place Verte, toute rénovée, et non plus sur la place du Martyr qui, elle, est en chantier.

Le Père Noël et les plaisirs de bouche

Organisé par l’ASBL Été comme Hiver, il propose depuis ce jeudi et jusqu’à ce dimanche, 14 chalets qui, à part celui du Père Noël, sont exclusivement consacrés aux produits de bouche… et surtout de gosier.

Le marché de Noël sera ouvert à 16 heures ce vendredi et à 14 heures, samedi et dimanche. Pour les enfants, il y a donc aussi une maison du Père Noël, ouverte tous les jours jusqu’à 20 heures.

Le programme des animations musicales

Les visiteurs peuvent également profiter des animations dont voici le programme:

– vendredi: à 20 h 30, DJ Jean-Mix ;

– samedi: à 15 heures, Fedora (un spectacle sur la Reine des Neiges) ; à 19 heures, première partie du concert du Duo Insuline ; à 20 heures, passage du jogging de la Corrida de Noël ; à 20 h 30, la 2e partie du concert du Duo Insuline ;

– dimanche: à 15 heures, concert de Barbie Sismic (un trio féminin de fanfare assez particulier) ; à 17 heures, concert surprise (d’un chanteur reprenant des chansons de Pierre Rapsat) ; à 19 h 30, concert du groupe verviétois de ska Guess What ? ! ?.