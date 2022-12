Plusieurs commerces de Verviers victimes de vandalisme, la nuit

Résultat: la vitrine du magasin est brisée et une ou plusieurs personnes s’introduisent ou tentent de le faire ; une fois à l’intérieur, ils volent voire pillent.

Jamais en 15 ans puis deux fois coup sur coup

Les premiers faits sembleraient s’être produits la nuit du 24 novembre. Chez Sezer, au début de la rue de Dison, en Hodimont, les vandales ont défoncé la vitrine du magasin. "Ça fait 15 ans que j’ai mon commerce ici, c’est la première fois que je me fais cambrioler . J’ai mis toute ma vie dans ce commerce", indique le patron. C’est un butin d’environ 600 euros, le fond de caisse, qu’ils ont emporté. "Ils savaient ce qu’ils faisaient".

La deuxième fois, dans la nuit de dimanche à lundi, peu avant 3 heures du matin, "ils ont forcé la vitrine provisoire, qui était quand même plutôt solide. Ils étaient à huit à forcer dessus pour la faire tomber. Cette fois, ce sont des dégâts mineurs. Ils ont pris quelques bouteilles d’alcool, des canettes, des briquets… Rien de spécial, je n’avais pas de fond de caisse. Pour moi, ce sont juste des casseurs qui en ont profité ici". Bien que peu de marchandises aient été emportées, ce sont les dégâts matériels qui commencent à chiffrer: "J’en suis à nouveau à presque 2 000 euros pour une vitre provisoire et j’attends toujours d’être indemnisé pour le premier sinistre". Cependant, "les suspects ont été interpellés tout près du terrain d’aventures".

La même nuit et le même nombre…

Depuis quelques mois, Cipiyou est enfin revenu dans le centre-ville, rue du Brou et sa vitrine subit déjà une tentative de vol. Dans la nuit de dimanche à lundi, aussi. Les malfrats n’ont pas réussi à entrer dans le magasin. "Une voisine nous a dit qu’elle a entendu du bruit à 2h du matin. Apparemment, ils n’étaient pas 3-4, comme nos caméras l’ont montré, ils étaient bien plus que ça, sept ou huit", relate le patron, Luc Demarche. "Ils sont venus à coups de masse taper dans les portes vitrées. Ils ont essayé plusieurs fois. Il y avait le volet en fer juste devant donc, au final, ils n’ont pas su aller plus loin. Mais les portes étaient toutes déchaussées", détaille Caroline, community manager. Aucun produit n’a été volé mais les réparations sont importantes. "Après les inondations, on avait déjà dû remplacer la porte vitrée. Ici, on va remplacer toute la porte", constate le patron. Mais il est confiant: "Les caméras donnent un bon résultat, on a le son. On sait quelle langue ils parlent, on sait tout. La police a du travail".

Première fois en 10 ans

Chez VIP Cars (pièces pour automobiles), au coin de la rue des 600 Franchimontois et de la rue de Dison, c’est le 8 décembre vers 2 h 30 du matin que des individus se sont introduits dans le magasin. Ils ont cassé la vitrine, vidé la caisse d’une valeur d’environ "200 euros" et emporté un ordinateur portable. "C’est la première fois en dix ans qu’on a un cambriolage", témoigne la femme du patron.

Patrouilles de police

Du côté de la police de la zone Vesdre, " le phénomène de vols dans les commerces réapparaît souvent dès la fin novembre et pendant le mois de décembre. Ce sont des choses assez récurrentes, hélas, souligne le chef de corps, le commissaire divisionnaire Alain Barbier. On a mis en place des patrouilles avec une orientation particulière pour les commerces et notamment des maîtres-chiens qui sont plus visibles à la fermeture des commerces, pour éviter ce genre de vol ou de vandalisme. Pendant la nuit, on a nos patrouilles habitue Des patrouilles préventives sont également organisées.

L’enquête est en cours, elle déterminera si les différents faits sont liés, avec une même bande de vandales, ou pas.