Lamine Fofana condamné à une peine de 300 h de travail

L’avocat général Paul Catrice avait requis plusieurs sanctions contre Lamine Fofana. Une peine de 2 ans de prison et une amende de 100 € pour l’homicide involontaire de Gaetano Sedici, une peine d’un an pour le port d’armes et une peine d’un mois pour le séjour illégal.

Le jury et la cour l’ont finalement condamné à une peine de 300 heures de travail et à une amende de 208 € avec sursis.

Plus de trois ans de prison ferme pour Mohamed M.

Mohamed M. avait été déclaré coupable de port d’arme, de menaces avec arme, de violation de domicile et de coups et blessures. Le ministère public avait requis contre lui une peine de 50 mois de prison avec sursis probatoire et avec une amende de 3 000 €. Il est condamné à 37 mois de prison ferme pour le rôle moteur qu’il a joué dans le soulèvement de tout un quartier.

Imad M. avait été déclaré coupable de violation de domicile et de coups et blessures volontaires. L’avocat général avait requis une peine de travail. Il est condamné à une peine de 100 heures de travail et à une amende de 1200€.