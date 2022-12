Un an de prison pour le chauffard à l’origine de l’accident de Lucas Fortuna

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mardi un jeune conducteur à une peine d’un an de prison, six mois de déchéance du droit de conduire et la réussite des trois examens (pratique, théorique et psychologique) en vue de l’obtention d’un permis. La peine de prison est assortie d’un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive et d’un sursis pour la moitié de l’amende fixée à 4 800 €.