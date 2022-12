La maison de police de Mangombroux déménage-t-elle pour celle d’Ensival ?

La zone de police Vesdre quitte-t-elle l’ancien presbytère, qu’elle avait investi en 2005, et le quartier de Mangombroux (avec desserte des environs, Stembert, Heusy) ? Non, il n’est pas question de fermer la maison de police, affirme le chef de corps, le commissaire divisionnaire Alain Barbier: "Elle ne déménage pas. Les policiers vont d’un côté à l’autre mais on garde les infrastructures comme on les a", rassure-t-il. Il s’agit de déménagement de matériel et "de policiers. Il y en a qui vont aller à Ensival, d’autres d’Ensival qui vont aller sur Mangombroux. C’est une réorganisation interne pour pouvoir tenter de gagner en capacité pour mettre plus de policiers dans les quartiers".

Depuis son entrée en fonction, le commissaire Alain Barbier annonce la fusion de maisons de police demandée par le collège de police. Aujourd’hui, cette demande de rationalisation du nombre de bâtiments semble tomber sous le sens, "car c’est moins d’impact économique au niveau des énergies. On s’offre plus de flexibilité en termes de capacité policière, ce qui permet – et ça reste mon motto (NDLR: sa devise) – de voir plus de policiers en contact avec la population dans les quartiers. Ça reste essentiel pour moi".

Accueil du citoyen dans 5 commissariats

Cette réorganisation ne devrait rien changer pour le citoyen, qui "veut surtout avoir un service quand il le demande. Et ça, on garde le même service voire il sera amélioré pour la population. Que le policier soit à la chaussée de Heusy, à Mangombroux ou à Ensival, je pense que pour le citoyen, peu importe, me semble-t-il".

Les habitants pourront continuer à se rendre dans les cinq (autres) points d’accueil ouverts, "à Ensival, à la chaussée de Heusy, à Dison, à Pepinster et à la maison de police du Centre. C’est déjà beaucoup, la plupart des zones n’ouvrent plus qu’un point, voire deux mais pas plus". Le citoyen sait "qu’à la chaussée de Heusy, il y aura toujours une réponse 24 h/24".

Précision: "Mangombroux, ce n’est pas un accueil du tout-venant (NDLR: comme pour déposer une plainte), c’est plutôt pour recevoir des victimes, des personnes pour des auditions. Ça reste un accueil mais pour le tout-venant et la plainte, il vaut mieux s’adresser à un des points d’accueil" vers lesquels il "sera redirigé comme c’est déjà le cas aujourd’hui".