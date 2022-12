Elles créent un parcours de crèches pour illuminer Petit-Rechain

Le circuit, c’est une balade à travers un quartier de Petit-Rechain avec un point de départ situé au pied de l’église Saint-Martin. La boucle emmène sur l’allée du Château, passe derrière le presbytère et rejoint la rue Frantz Poussard en redescendant le lotissement qui, lui aussi, sera garni de crèches ici et là.

C’est un voyage dans leur quartier que proposent les organisatrices. On peut y admirer une douzaine de crèches, toutes différentes. Chacune a son style et sa personnalité, "Il y en a des grandes, des styles modernes, des plus anciennes… On a vraiment laissé à chacun faire ce qu’il veut". Et "on voudrait ouvrir ça à tout le monde", invite Tati.

"On a essayé de prévoir un parcours sécurisé pour les familles, les enfants, les poussettes…", ajoute Anne-Françoise. Les chemins du circuit sont soit sur le macadam soit les trottoirs, accessibles à tous.

Jouer en regardant

"Il faut des questions parce qu’un parcours de crèches sans questions, les enfants sont moins intéressés. Alors que quand ils doivent chercher, tourner autour des crèches, c’est plus chouette", appuie Anne-Françoise.

Un questionnaire qui demande d’être attentifs à chaque étape de la balade. Le parchemin est à récupérer au point de départ (à l’église). De plus, tous les promeneurs sont invités à retrouver des lettres dissimilées dans chaque crèche. Trois lots seront offerts aux plus chanceux qui auront répondu correctement à toutes les questions et qui auront trouvé le mot mystère. Pour permettre à tous de suivre le parcours, la majorité des maisonnettes seront illuminées.

Et l’année prochaine ?

"On aimerait bien réaliser un autre circuit l’année prochaine, qui partirait peut-être dans un autre lotissement de Petit-Rechain, car on est très attentives à la sécurité", se projette Anne-Françoise.