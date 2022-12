Une première réussie au Cabaret de l’Enclos

Car outre la venue du père Noël, il y avait surtout bon nombre d’artisans qui sont venus proposer leurs créations notamment pour décorer sa maison, pour s’habiller plus chaudement avec écharpes et bonnets ou encore diverses choses intéressantes. "Il y a 14 exposants en tout qui sont des artisans qui viennent de Verviers. Il y a donc un peu de tout et même du folklore avec la Seigneurie de la Vervi-Riz qui était présente également."

Et ce, dans une ambiance bon enfant et bien de saison. Le tout pouvait être accompagné de quelques produits de bouche servis au niveau du bar du Cabaret de l’Enclos qui était évidemment ravi de l’engouement, surtout après un petit creux au niveau de la fréquentation. "C’est mission accomplie. Notre appel aux Verviétois pour qu’ils viennent découvrir le Cabaret a été entendu. Et j’espère que lors des trois dernières dates de l’année du Cabaret, soit les 16 et 17 décembre (NDLR: avec la pièce Le Père Noël est une ordure) , ainsi que le 1er janvier (NDLR: spectacle et choucroute de nouvel an) , le public sera aussi présent."

Avant de repartir de plus belle avec une programmation en 2023. Le marché de Noël reviendra aussi: "C’est une première qui est appelée à être renouvelée d’année en année."