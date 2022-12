Artisanat et bons produits au marché des Minières à Verviers

Organisé ce dimanche 11 décembre par l’ASBL ADN, le marché des Minières remporte une fois de plus un franc succès. Il faut dire qu’il a un avantage non négligeable: il comprend à la fois un marché intérieur, dans la salle bien chauffée des Minières, destinés aux créations et à l’artisanat et un marché extérieur, dédié quant à lui aux produits bouche sucrés, salés, avec ou sans alcool.