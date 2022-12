« Les rencontres du samedi »: l’échevin verviétois Alexandre Loffet est censé démissionner le mois prochain… mais « ce n’est pas une bonne idée de tout déstabiliser maintenant », dit-il

Elle suit son traitement.

Sait-on quand elle pourrait revenir à l’hôtel de ville ?

Non, cela dépend de la manière dont son traitement se déroule.

Venons-en à votre situation. Vous êtes échevin et bourgmestre faisant fonction, alors que vous êtes censé remettre votre mandat d’échevin au PS le mois prochain. Comment voyez-vous cette échéance ?

Moi, je continue à faire mon travail jusqu’au dernier jour (c’est vrai que j’en ai un peu plus pour le moment qu’avant, alors que j’en avais déjà pas mal). Je fais tout ce que je peux pour faire fonctionner la Ville. Si on me demande de partir dans un mois, je le ferai et je servirai les Verviétois d’une autre manière. Ça dépend si le PS me demande de partir ou pas.

Continuer à servir les Verviétois d’une autre manière, ça veut dire quoi ?

Ça veut dire que je n’ai pas de problème, qu’il n’y a aucune honte à passer dans l’opposition, à changer de rôle, à ne plus être au pouvoir, ce n’est pas une fin en soi. Je ne suis pas obsédé par être au collège pour mon nombril ou pour mon compte en banque. Je continuerais à faire le boulot pour lequel j’ai été élu.

Le PS pourrait vous laisser du rabiot ou vous pourriez réintégrer les rangs ?

Ce n’est pas tellement à moi d’y répondre. Ça dépend de la responsabilité de chacun dans le cours des événements. Soit il y a un accord avec le PS, soit on m’impose un ultimatum à fin janvier et je m’exécuterais.

Pour qu’il y ait un accord, il faut deux parties, à la fois Alexandre Loffet et le PS. Le PS pourrait accepter que vous restiez échevin mais à condition que vous réintégriez les rangs ?

Peut-être.

Et vous, vous êtes prêt à réintégrer les rangs ou à rentrer au bercail (je ne sais comment il faut le dire) ?

Je ne sais pas s’il faut le formuler comme cela. Je ne suis pas fermé, je ne fais pas une fixette contre le PS. Ce n’était pas un plaisir de le quitter et je ne garde pas une rancœur ad vitam aeternam. Je suis capable de passer à autre chose et de faire le point sur ce qui s’est passé. Tout le monde doit pouvoir faire aussi son examen de conscience.

Vous, vous l’avez fait ?

Je pense.

C’est quoi, le timing ? Parce que, fin janvier, c’est déjà demain, en termes d’échéance politique ?

Ce n’est pas vraiment moi qui peux y répondre. Moi, je subis les événements. Si on me demande si je trouve que c’est une bonne idée de dégager pour le moment quelqu’un qui est bourgmestre faisant fonction et qui est échevin des Finances et du Personnel, je ne le pense pas… Si on me demande si c’est le bon moment pour qu’on déstabilise tout, je ne le pense pas. Mais ce n’est pas moi qui en décide. Je suis tenu par l’accord qu’on a pris en juillet 2021 pour calmer les choses à cette époque-là. Je m’exécuterais par rapport à l’accord pris pour qu’on arrête la kyrielle de scenarii pour changer de bourgmestre, etc., et qu’on puisse atterrir.

Comment voyez-vous la situation aujourd’hui au sein du collège communal ? Vu de l’extérieur, on a l’impression que ce n’est plus la pétaudière que ça a pu être.

Non, ça, clairement pas. Il y a même un climat serein, alors qu’on a des décisions très, très difficiles à prendre. On a réussi à faire passer un plan de gestion et à le mettre en œuvre ici, avec le budget 2023, en se respectant, en partageant les efforts en ayant vraiment comme boussole l’intérêt de la Ville de Verviers. On arrive à avancer sur des dossiers très compliqués tout en gardant un bon climat entre nous. La machine fonctionne, même si on a continué à la faire fonctionner lors des années compliquées, mais la tâche était nettement plus difficile.

Comment voyez la prochaine échéance électorale, en 2024, à titre personnel et pour l’ensemble de la politique à Verviers ?

Moi, contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas tout le temps en train de penser aux élections. J’essaye de faire le maximum pour le moment et je ne suis obnubilé deux ans à l’avance par les élections. Ça a été un des gros problèmes de cette mandature, c’est qu’il y a trop de gens qui n’ont comme obsession que les prochaines élections. Moi, je n’ai pas encore d’avis tranché sur la question. Je ne compte pas arrêter mais je ne pense pas que mon petit score personnel soit le cœur du débat.

Qu’est-ce qui le sera ?

Ce devrait être le redressement de Verviers, ce qui aura été accompli, ce qui restera à faire, la reconstruction post-inondations, la problématique du taux d’emploi, les engagements qu’on a pris au niveau des finances publiques pour assainir la situation et qui devront continuer à être tenus.

Tout, tout et tout pour le Grand-Théâtre… et puis, plus rien ?

Avec un coût passé de 28 à 45 millions € (hors honoraires), la restauration du Grand-Théâtre absorbe-t-elle toute la capacité d’emprunt et d’investissements ?

Parmi tous les grands projets, il y a celui du Grand-Théâtre, dont le coût n’arrête pas d’augmenter, pour ne pas dire exploser. Est-ce qu’il ne risque pas, pour être un peu trivial, de bouffer toute la capacité d’investissement et d’emprunt de la Ville de Verviers ?

C’est clair que ça consomme de la capacité d’emprunt. Mais c’est un dossier qui a démarré il y a des années et qui, maintenant, arrive à son aboutissement. Il y a un lot qui va être reporté, c’est le lot 6 parce qu’on estime que ce lot-là doit être relancé (NDLR: il porte sur la scénographie, avec une seule offre déposée dans le cadre du marché public, pour un montant de 8,6 millions, alors que l’estimation de coût était de 4,8 millions et 5,5 après révision). Il y a donc un montant qui va être reporté au budget 2023. Donc, pour le moment, effectivement, cela concerne une partie conséquente de la capacité d’emprunt mais qui reste dans ce qui était prévu, c’est-à-dire qu’ici, on espère une mise hors balise d’à peu près 8 millions, que la Région accepte qu’on compte ça hors de notre limite d’emprunt qu’elle nous accorde (on a introduit la demande auprès du ministre). Pour le moment, on a préparé le budget extraordinaire (NDLR: le budget d’investissements) sur base de la capacité d’emprunt qui nous reste et, en fonction des décisions de mise hors-balise, il devrait nous rester un peu plus de 9 millions en MB l’année prochaine (NDLR: en modification budgétaire en cours d’exercice). Pour le moment, on n’a plus de capacité d’emprunt pour cette MB mais on en récupérera avec cette mise hors-balise.

Cela veut dire qu’au budget extraordinaire 2023 qui sera présenté au conseil communal de ce 20 décembre, ce sera le Grand-Théâtre et puis plus rien d’autre ?

Non, pas du tout. Le Grand-Théâtre, c’était au budget extraordinaire 2022 et donc il y a juste la scénographie qui est reportée. Mais cela ne change rien à la balise d’emprunt puisqu’il était compté comme consommé en 2022 et c’est à l’échelle de la mandature. On a quand même un budget extraordinaire conséquent, de 43,9 millions d’investissements prévus mais seulement 18,7 millions sur emprunts, tout le reste étant financé soit par des subsides soit via le fonds des calamités pour la reconstruction post-inondations. Cela illustre bien qu’on maximalise la recherche de subsides pour arriver à concrétiser des dossiers et qu’on fait très peu de dossiers sur emprunts purement de la Ville.

Quels sont les principaux investissements prévus pour 2023 ?

Il y aura 4,5 millions pour les écoles, dont celle de l’Est et pour les économies d’énergies aux Linaigrettes. On prépare aussi des dossiers pour la rénovation de l’école Maurice Heuse et pour le conservatoire. Et puis, on a des dossiers dans le cadre du programme PIV (NDLR: Politique intégrée de la ville, programme wallon subsidié), nous avons plusieurs dossiers pour la réfection de voiries post-inondations, aussi pour les ponts…

Lors du dernier conseil communal, vous avez déclaré que le projet de budget communal pour 2023 était déjà bouclé. Cela a été plus facile que les autres années, malgré l’augmentation des coûts d’énergies, etc. ?

On n’a jamais eu de budget facile. Depuis le début de la mandature, on a des budgets difficiles. Mais avant, on recommençait systématiquement tous les débats sur toutes les dépenses. Ici, la feuille de route qui est le plan de gestion nous a permis de partir d’une base où on avait déjà clos toute une série de débats sur les économies à faire et sur le balisage de toute une série de postes. Cela a facilité la méthode de travail, même si ce n’est jamais facile. Avec toute une série de difficultés pour Verviers dont les bourgmestres des communes avoisinantes ne se rendent pas compte. On va avoir une dotation au CPAS qui va avoisiner les 16 millions d’euros. Et encore, elle est maîtrisée grâce au travail qui est fait par la présidente (NDLR: la PS Gaëlle Denys) et aux accords pris dans le cadre du plan de gestion des deux entités (NDLR: la Ville et le CPAS). Grâce aussi au fait que la présidente du CPAS a relancé les articles 60 dans le secteur privé (NDLR: des personnes « minimexées » remises au travail), ce qui permet la relance d’une politique d’insertion socioprofessionnelle pour arriver à faire diminuer le nombre de revenus d’intégration.

Au niveau du personnel communal, on vient de 487 personnes en 2018, on va passer à 439 en 2023. Ça donne l’ampleur des efforts que la Ville de Verviers a déjà faits pour assainir ses finances. Quand je dis qu’on est à l’os (NDLR: qu’il n’y a plus moyen de rogner sur rien), je n’exagère pas, on a tout essayé, la plupart des efforts sont déjà sur les rails.