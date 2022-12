"Avec ses 287 m², le Carrefour Express de Verviers propose l’assortiment le plus complet possible sur un espace limité, détaille Siryn Stambouli, la porte-parole de l’enseigne. Il met l’accent sur une offre typique d’un Express urbain et propose des fruits et légumes, des produits frais et un assortiment bio. Le pain est cuit sur place. Une offre étendue de plats préparés et la gamme Bon Appétit sont proposés. C’est un retour à la normale qui facilite la vie des riverains: cela faisait en effet un an et demi qu’il n’y avait plus de commerce de proximité près de chez eux."

Le commerce, qui est situé dans le bâtiment entièrement réaménagé de l’ancien Blokker, est ouvert tous les jours.