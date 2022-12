Des poils de chiens et de chats transformés en écharpe? Un projet est en cours à Verviers (Photos + Vidéo)

Durant ses recherches, elle apprend que le filage de poils de chiens et de chats existe en France et ailleurs. Motivée, elle cherche une formation pour apprendre à filer. "J’avais un vieux rouet et les poils. J’avais la base mais je n’avais pas le savoir-faire. Comme je ne voyais rien avec les poils de chiens, je me dis que j’allais commencer par les poils de mouton. Sans savoir qu’en réalité, c’était le b.a-ba."

Sa participation à l’atelier de filage de laine de mouton à La Gleize a transformé son projet de façon plus concrète. "Je m’y suis mise et j’ai vraiment accroché ! Je devais me faire un peu la main et c’est comme ça que ça a commencé."

Facile de filer les poils ?

Les premiers essais étaient un peu compliqués mais "ce projet me tenait à cœur donc j’ai persévéré. La différence, c’est la longueur de la fibre. Pour filer le poil, il faut exercer une torsion. Et cette torsion va rendre un fil résistant. Plus la fibre est longue, plus c’est facile de travailler car on a une plus grande marge de travail."

Tous les poils des chats et chiens conviennent-ils ? Pour les chats, oui, mais pour les chiens, "c’est seulement ceux qui ont un pelage en double texture, ceux qui ont le débourrage en sous-poil laineux: les borders collies, bergers australiens, chows-chows, terre-neuve… Il y a les spitz aussi." Ce n’est donc pas que le pelage des gros chiens. Le seul critère: c’est le sous-poil laineux qui s’obtient en brossant vos animaux de compagnie.

1 000 mètres pour un pull

" Pour faire un pull adulte de taille moyenne, sans torsades, sans col, la base, il faut compter entre 1 000 et 1 500 mètres. Sachant qu’actuellement, avec 50 grammes, j’ai environ 50 mètres. Par exemple, pour un border collie de taille moyenne, je vais peut-être avoir entre 50 et 100 grammes par débourrage, deux fois par an. On est plus sur des projets de bonnet et d’écharpe que de pull (rire) ! " Actuellement, Florine Lejeune indique qu’elle est au début du processus de filage. Les différentes étapes sont à suivre sur sa page Facebook Pelote O Poil. Elle a encore des idées plein la tête pour la suite. Mais la première étape essentielle est de carder la laine, la démêler, ensuite de la filer. Actuellement, Florine a encore 2m³ de sachet de poils qui l’attendent.