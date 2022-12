Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l'assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d'assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d'un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu'il tentait d'intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

L'avocat général Paul Catrice ne soutient pas les accusations initialement retenues par les juridictions d'instruction dans le dossier. Il a sollicité l'ajout de questions relatives à des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, pour les faits relatifs au décès de Gaetano Sedici. Il estime que les faits commis sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa peuvent être qualifiés de coups et blessures volontaires.

Le ministère public évoque aussi l'excuse de provocation qui pourrait être retenue en faveur de Lamine Fofana, tant pour les faits qui ont causé la mort de Gaetano Sedici que pour les faits de coups sur les deux autres victimes.

"Je suis libre de mes réquisitions et je ne veux pas accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. Je peux aussi comprendre que, par tradition, on estime qu'on ne peut adresser la parole à une jeune fille sans d'abord parler à son père. Mais je ne peux pas admettre que l'on s'en prenne aux personnes qui ont trahi cette coutume. Dans ce dossier, rien n'est légitime", a indiqué l'avocat général.

L'avocat général a évoqué la fragilité et le manque de fiabilité des témoignages. Pour lui, Lamine Fofana doit être reconnu coupable de port d'arme et de séjour illégal. Mais il ne doit pas être déclaré coupable d'un meurtre commis avec préméditation. "Son acte est irréfléchi et impulsif. Il porte un seul coup de couteau dans une rixe de rue. Il ne s'est pas acharné et je n'y vois aucune intention de tuer. Mais quel gâchis et quelle stupidité dans les faits qui ont conduit au décès de Gaetano Sedici", a soutenu Paul Catrice.

Pour le ministère public, les faits de tentatives d'assassinats commis sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa ne peuvent être ainsi qualifiés, car l'intention de tuer n'est pas démontrée, alors que les victimes ne présentent que des blessures très superficielles. "Il y a une insuffisance d'éléments probatoires pour soutenir l'intention de tuer lors de cette bagarre de rue", a indiqué l'avocat général.

L'avocat général a ajouté que les frères Mohamed et Imad M. ont été "aspirés" devant la cour d'assises, alors que les préventions qui leur sont reprochées relèvent d'une comparution devant un tribunal correctionnel. Il réclame les culpabilités de Mohamed et Imad M. pour toutes les préventions qui leur sont reprochées.