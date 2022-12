Cour d’assises de Liège : la défense des frères Mohamed et Imad M. minimise leur rôle

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l'assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d'assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Gaetano Sedici avait été tué d'un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu'il tentait d'intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés devant la cour d'assises, après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Ils sont suspectés d'être à l'origine de l'excitation qui s'était produite dans le quartier après que leur jeune sœur avait été maladroitement abordée par un habitant du numéro 13 de la rue Marie-Henriette.

Mohamed et Imad M. auraient participé à l'attroupement qui s'était constitué devant la maison du numéro 13 et auraient brisé la porte afin de sortir de force un individu qui a ensuite été roué de coups. C'est lors de cette scène que Gaetano Sedici avait été tué.

"Mohamed M. ne se sent pas responsable de la mort de Gaetano Sedici. Il assume ses choix et leurs conséquences sur les événements. Mais il n'a pas voulu participer à la bagarre. Il est désolé pour la famille de la victime", a indiqué son avocate, Me Paulina Dandenne. Mohamed M. reconnaît un port d'arme et des menaces proférées contre un individu du clan opposé, mais il conteste avoir porté des coups et avoir joué un rôle déterminant. Il conteste aussi, sur le plan du droit, l'infraction de violation de domicile. Il affirme qu'il n'a pas participé à la bagarre et il soutient que le déclencheur des événements est l'individu qui avait agressé verbalement sa sœur.

Selon lui, la réaction d'un membre du clan opposé, alors que les tensions étaient apaisées, a relancé les hostilités et a provoqué la dernière bagarre lors de laquelle Gaetano Sedici a perdu la vie. Subsidiairement, son avocate réclame une requalification en coups simples.

Avocat d'Imad M., Me Bertrand Thomas a plaidé son acquittement pour la violation de domicile, le port d'une ceinture utilisée comme arme et des coups portés à un individu du clan opposé. Cet accusé serait arrivé sur place alors que l'adversaire qui lui est désigné avait déjà été sorti de force de la maison. Il ne savait plus rien faire pour calmer les gens. "Son rôle en retrait a été passif. Aucun élément, parmi les images ou les témoignages, ne l'identifie", a exposé l'avocat.

La défense de Lamine Fofana plaidera lundi matin.