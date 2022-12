Retour du podium et du chalet solidaires de Verviers, ma ville solidaire (vidéo)

Caddies Solidaires

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, environ 200 bénévoles des services-clubs locaux recueilleront des denrées non périssables dans les grandes surfaces de Verviers et Dison. "Il faut sortir du cliché pâtes et riz", appelle Nathalie Cornet, vice-présidente et très bientôt co-présidente (lire-contre), "Il faut des accompagnements pour mettre sur ces pâtes, mais surtout des produits d’hygiène quotidienne (brosse à dents, savon etc), des produits d’hygiène pour les femmes (protections périodiques etc), des produits spéficiques pour les bébés (en particulier les langes et la poudre de lait) et des produits d’entretien… qui coûtent cher". Les caddies solidaires seront présents dans les magasins Delhaize de Verviers et Heusy, les magasins Colruyt de Verviers et Heusy, les Proxy Delhaize Cresdendo et de Petit-Rechain, l’AD Delhaize de Stembert, le Carrefour Market de Heusy et l’intermarché de Dison.

Podium Solidaire

Les 17 et 18 décembre seront également marqués par le retour (après la crise sanitaire du Covid) du podium solidaire… sur un nouvel emplacement. Historiquement situé sur la place Verte, il prendra ses quartiers dans la Ville dans la ville. "On a décidé de s’installer là pour que les artistes et les enfants soient à l’abri des intempéries. Un environnement plus appréciable aussi pour les spectateurs, qui pourront prendre un café etc." Quatre groupes et/ou artistes se représenteront sur scène les deux jours entre 13 h 30 et 17 h 30: Magnificat Melody, Dissidence, Hot Saus Band et George Van Bienne Duo le samedi et le Clown Joli Cœur, la chorale Les Cigales, Line Up et Jordan Stoffels le dimanche. Les vivres non périssables pourront y être amenées au chalet solidaire.

Écoles solidaires

Le lendemain, c’est l’action Écoles Solidaires qui prendra le relais dès le lundi 19 décembre 2022 à 9 h 30. Chaque matinée jusqu’au 22 décembre, entre 100 et 200 élèves du primaire présenteront leurs créations sur le podium solidaire… avant de déposer leurs dons. "Toutes les écoles sont mobilisées d’une manière ou d’une autre dans les trois réseaux." Le service Animations de la ville de Verviers à la manœuvre prévoit également des animations pour les enfants.

Entreprises Solidaires

Les entreprises de la région sont finalement encore une fois invitées à apporter leurs pierres à l’édifice que ce soit par des dons financiers ou des dons en nature. "Ils ne le font pas pour ça, mais quand les entreprises donnent, on leur renvoie l’ascenseur le reste de l’année par les achats que nous nous faisons", appuie Anne Delvenne, coordinatrice du Relais social urbain de Verviers qui se charge de répartir les dons entre les associations qui viennent en aide aux plus démunis. "On organise des actions de solidarité contre la précarité, mais on essaie aussi de faire vivre l’économie verviétoise, nos partenaires sont des locaux", ajoute Nathalie Cornet qui souhaite d’ores et déjà remercier tous les donateurs. "On ne dit pas assez merci à ceux qui ont la chance de pouvoir donner. Ils ne se rendent pas compte de la magie qu’ils vont mettre dans la vie des bénéficiaires… même un cadeau insignifiant comme une brosse à dent amène des étoiles dans les yeux d’une autre personne !"

« On accueille un nouveau public: les victimes de la crise énergétique »

©EdA LABEYE Philippe

De nouvelles personnes passent la porte de l’épicerie sociale, indique Anne Delvenne du Relais social.

"La précarité ne recule pas !", clame "Verviers, ma ville solidaire" depuis de nombreuses années… Après la crise Covid en 2020, les inondations de juillet en 2021, l’inflation et la crise énergétique enracine encore un peu cette triste affirmation.

Actuellement, ce sont 1 110 familles qui reçoivent une aide alimentaire via les partenaires du Relais social de Verviers. "Ce n’est pas la visualisation de la précarité, c’est uniquement celle qui passe par une aide alimentaire", rappelle Anne Delvenne, qui rapporte l’apparition d’un nouveau public. "On l’avait déjà vu au niveau des victimes des inondations, mais maintenant on a les victimes de la crise énergétique… et on les aura encore plus à mon avis au mois de mars et d’avril quand ils auront leurs factures de régularisation !"

Des travailleurs, des indépendants, des propriétaires, passent ainsi la porte de l’épicerie sociale. "On doit adapter nos services, comme les heures d’ouvertures de l’épicerie pour qu’elle soit accessible aux travailleurs en début de soirée. On a même adapté nos critères d’accès à l’aide alimentaire en fonction de cette nouvelle situation !" Les plafonds de revenus restent en vigueur, mais les associations prennent en comptent des difficultés ponctuelles au cas par cas. "On essaie que les gens ne s’enlisent pas, de leur donner rapidement un coup de main quand ils rencontrent une difficulté ponctuelle pour alléger le budget du ménage pendant un mois ou deux pour éviter une chute brutale ! "

À côté, la coordinatrice du Relais social de Verviers pointe les victimes des inondations qui doivent toujours faire face à des consommations d’énergie inhabituelles (déshumidificateurs etc). "L’action des équipes des dispositifs d’accompagnement social des inondations se termine au 30 juin… On sait que cela va revenir au Relais d’une manière ou d’une autre", déplore Anne Delvenne, et d’insister, "Il y a tellement d’aides différentes, les gens sont aussi victimes de la fracture numérique, ils ne savent plus où rentrer ces dossiers, et n’ont plus forcément d’interlocuteurs. Ce que l’on offre avec le Relais social et nos partenaires, c’est cette proximité. Les assistants sociaux et les psychologues sont sur place dans les associations, les volontaires écoutent les gens.. ce n’est pas uniquement des dossiers à remplir, il y a un côté humain !"