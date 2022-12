Déneigement: y a-t-il des communes de l’arrondissement de verviers qui aident les personnes âgées ?

Des services gratuits ou peu coûteux

La Calamine, Dison, Herve ou encore Stoumont propose un service soit gratuit soit abordable. Une équipe de deux agents est mobilisée dans la commune de Stoumont (lire ci-après).

À Dison et Herve, c’est une aide qui passe aussi par le CPAS. Dans la première, c’est principalement pour bénéficiaires à travers le service d’aides à domicile "mais si quelqu’un dans le besoin nous contacte, on y répond", rassure le responsable du service social de Dison, Yannick Nivet. Et ce service est payant, précise-t-il.

À Herve, c’est le service de l’IDESS, l’initiative de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale. "C’est un service qui permet à des personnes éloignées du marché de l’emploi de faire de la réinsertion", explique Éric Jérôme, président du CPAS.

À la Calamine, c’est un projet qui s’est développé il y a deux ans durant la crise du Covid-19: commune solidaire. L’idée était de mettre en relation des bénévoles et des personnes âgées. Cet hiver, "le service de déneigement n’a pas encore été sollicité", précise Nadine Rotheudt, l’échevine de la politique des Seniors.

L’entraide prime

Hormis les quatre communes précitées, les autres ne proposent pas d’aides concrètes sauf parfois face à des situations exceptionnelles où le service des travaux intervient. Les services interrogés nous indiquent que la solidarité entre habitants est, par contre, encore bien présente.

Notamment un ouvrier du service Travaux de Jalhay "Quand je sors de chez moi, je fais mon allée et celle de mes voisins car dans ma rue, la majorité, ce sont des personnes âgées. C’est normal ici, tout le monde fait ça".