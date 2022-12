Mort de Gaetano Sedici: Lamine Fofana était sous la logique d’une violence émotionnelle

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Le psychologue Serge Garcet et la psychiatre Cécile Debabèche ont analysé la personnalité de Lamine Fofana. Selon les résultats de leurs examens, l’accusé n’est atteint d’aucun trouble mental et ne souffre pas de trouble psychiatrique. Il ne présente pas de délire et il est cohérent, bien conscient des notions de bien et de mal. Sa personnalité est plutôt impulsive. Il était un enfant turbulent et a vécu une enfance chaotique, élevé par son frère alors que sa mère ne savait plus le gérer. Son impulsivité a été maintenue à l’âge adulte. Mais aucun trouble de la personnalité n’a été diagnostiqué chez lui par le psychiatre.

Assassinat de Gaetano Sedici: Les témoins décrivent une scène qui n’a duré que quelques secondes

Le psychologue place l’accusé à un niveau intellectuel limite, mais en dehors du cadre du retard mental. Lamine Fofana ne présente pas d’élément de nature dépressive, anxieuse ou psychotique. Il présente une personnalité impulsive et fluctuante, avec des hauts et des bas, avec une instabilité en termes d’organisation. Il a une lecture autocentrée du monde et s’intéresse d’abord à son propre fonctionnement. Il présente une légère tendance à l’inflation narcissique.

Les experts ont relevé qu’au moment des faits et de l’expertise, Lamine Fofana n’était pas atteint d’un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Il ne relève pas de la loi de défense sociale.

Selon l’expert psychologue, Lamine Fofana était dans une logique de violence émotionnelle. Il avait un sentiment subjectif de menace par rapport à son groupe ou à ses proches. L’expert estime peu crédible le fait qu’il souffrirait d’une perte de mémoire et qu’il aurait oublié la scène lors de laquelle il avait porté un coup de couteau à Gaetano Sedici.