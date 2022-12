32 commerçants d'Heusy organisent une nocturne jeudi

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants organisent donc une nocturne ce jeudi 8 décembre. Au menu, ils promettent une ambiance familiale, avec la présence du Père Noël qui passera dans les différents commerces tout au long de la soirée. "Les rues sont décorées dans une ambiance de Noël avec des sapins et des bougies devant les enseignes. On organise aussi une grande tombola commune avec de nombreux prix et bons d’achat à gagner dans tous les commerces."

Plusieurs commerçants accueilleront également les clients avec un apéritif et de quoi grignoter. Et puis les établissements Horeca seront aussi ouverts, "pour prendre un verre et se restaurer avant ou après son shopping. Avec cet événement, on veut vraiment créer une ambiance commerciale comme on peut avoir dans des galeries ou les centres-villes par exemple."

La féerie de Noël sera donc ce jeudi, dans les quartiers d’Heusy !