Y aura-t-il finalement un candidat pour acheter le site de l’ancienne école Belle-Vue, à Lambermont ?

Toutefois, depuis lors, indique l’échevin en charge de la gestion des biens communaux, Amaury Deltour (MR), "on a enregistré des marques d’intérêt et il devrait y avoir des visiteurs, la prochaine fois".

La dernière séance de visite, programmée initialement, se tiendra le 12 décembre prochain et les candidats potentiellement intéressés peuvent se faire connaître en téléphonant au 087/32 60 54.

La vente, pour laquelle les offres doivent être déposées pour le 17 janvier 2023, porte sur l’ensemble du site de l’ancienne école de Belle-Vue, fermée en 2014, faute de suffisamment d’élèves, avec un regroupement à l’école au centre du village. Il s’agit d’un terrain de 8 015m², situé en zone d’habitat.

Deux zones d’habitat et une plaine de jeux publique

La Ville de Verviers a fixé un certain nombre de conditions, en termes d’aménagement.

Ainsi, trois zones sont prévues: deux zones pour de l’habitat (mixte de préférence, avec appartements et maisons unifamiliales), au niveau de la rue Pierre David et en cœur d’îlot, là où se situent les bâtiments scolaires (avec autorisation de les démolir) ; une zone de plaine de jeux, qui sera accessible aux habitants du quartier et rétrocédée à la Ville, au bout de l’allée de l’entrée de l‘école depuis la rue Belle-Vue.

Par ailleurs, le cheminement pour piétons qui traverse le site, avec servitude, devra être maintenu mais pourra être déplacé en fonction du projet d’aménagement qui aura été validé par la Ville de Verviers.