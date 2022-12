Plus de mariages en 2021 à Verviers, avec le déconfinement, moins de divorces

Même si le déconfinement suite à la pandémie de Covid-19 permettant à nouveau de se réunir pour des fêtes de mariages est intervenu en septembre, ce nombre de 218 mariages en 2021 montre qu’il y a alors eu un "rattrapage". En effet, lors des années précédant l’épidémie, il y avait eu 190 unions scellées à Verviers en 2018 puis 187 en 2019. Mais bien moins en plein confinement, en 2020: 141 seulement.

En revanche, s’il y a eu plus de mariages, il y a eu moins de divorces: 41 en 2021, contre 105 en 2020 (et même 118 en 2018 puis 133 en 2019).

Toujours au niveau de l’état civil, le nombre de naissances enregistrées à Verviers n’est pas encore remonté à son niveau précédent: 1 608 en 2021 (statu quo, à l’unité près, avec 2020), contre 1 917 en 2018 et 1 853 en 2019. Ces statistiques concernent toutes les naissances sur le territoire de la Ville de Verviers, y compris donc d’enfants de parents domiciliés dans d’autres communes et nés dans les deux maternités (au CHR et au CHC). En ce qui concerne spécifiquement les bambins de parents domiciliés à Verviers, il y a eu 650 naissances en 2021, soit 18% de plus qu’en 2020 (549) mais largement moins, aussi, qu’en 2019 (716) et qu’en 2018 (835).

Enfin, le nombre de Verviétois qui ont passé l’arme à gauche est redescendu dans la norme habituelle en 2021, avec 534 décès (567 en 2018, 539 en 2019), pour 648 en 2020, l’année des premières vagues de Covid-19.