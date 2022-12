Une première offensive hivernale à Verviers

L’an dernier, la neige a fait son apparition dans les Fagnes le 29 novembre. Cette année, il aura fallu attendre trois jours de plus pour, vendredi dernier, voir une première couche de poudreuse se figer sur nos routes, du côté des Hautes-Fagnes mais aussi sur les routes du Spa Rally. En revanche, ce n’est que ce lundi matin que l’arrondissement verviétois, d’Olne à Plombières en passant par Stavelot, Theux et Verviers, a subi la première vraie offensive hivernale. On fait le point.