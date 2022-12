Un témoin estime que Gaetano Sedici a été touché par un coup porté au hasard

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

De nouveaux témoins ont été entendus devant le jury et ont décrit le climat qui a régné dans le quartier du Pré-Javais le jour des faits. Un homme qui n’habitait pas le quartier, mais qui s’y trouvait parce que sa copine habite Verviers, a rapporté avoir assisté à plusieurs conversations préalables à la scène de coups. Dans le quartier, des petits rassemblements de personnes évoquaient une embrouille entre deux clans, que les différents témoins entendus dans le dossier décrivent comme des Africains et des Marocains ou des gars du quartier. Il était question d’un Africain qui avait mal parlé à une jeune fille. Parmi les gens qui discutaient se trouvaient les deux frères de la fille qui s’était fait draguer. Gaetano Sedici s’est aussi trouvé dans un des groupes qui discutait.

Devant le numéro 13 de la rue Marie-Henriette, un des occupants africains est venu s’excuser auprès du groupe qui était vindicatif. Il demandait pardon à un des frères M. Si une partie des gens du quartier tentait d’apaiser les tensions, une autre n’acceptait pas les excuses et s’excitait, tout en voulant se faire ouvrir la porte.

Le témoin a précisé que la bagarre a éclaté et qu’un des Africains s’est fait frapper à coups de pied et de poing. " Le clan des Africains a été agressé par les gens du quartier. Les occupants du numéro 13 étaient en minorité par rapport aux gens du quartier. Lamine Fofana est alors arrivé en courant. Il tenait deux couteaux dans les mains, les pointes dirigées vers le bas. Quand il a vu un des membres de son clan se faire frapper, il a foncé directement. Gaetano Sedici était au milieu du groupe et tentait de mettre fin à la bagarre. Fofana a porté un coup de couteau.

"La scène a été très rapide. Lamine Fofana a ‘planté’le premier adversaire qu’il a vu, en donnant l’impression de frapper au hasard. Il agissait en mode ‘sauveur’à l’égard de ses copains. Gaetano Sedici a eu un mouvement de recul. Puis, il est tombé devant une maison", a détaillé le témoin.

Un autre témoin a décrit la même scène. Mais, selon lui, l’origine de l’opposition des deux clans reposait sur le fait qu’un individu africain avait donné des tapes sur les fesses de la jeune fille, la sœur des frères M. "Les Marocains disaient qu’on ne pouvait pas avoir cette attitude et parler à leur jeune sœur. Les Africains n’étaient résidents que depuis peu de temps dans le quartier, ils n’en connaissaient pas les règles et les coutumes", a indiqué le témoin.

Dans l’altercation qui a suivi, Lamine Fofana est arrivé avec des couteaux. La scène a été très rapide et trois personnes ont été touchées par des coups de couteau. Gaetano Sedici a été touché le premier.