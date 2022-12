Sous ses grandes lunettes, on imagine qu’il aura été généreux ce saint Nicolas tout de rouge vêtu (ce qui ne lui arrive pas si souvent qu’on ne peut le croire, en fait). Et avec une croix sur sa mitre, qui plus est. À nous, il nous dit quelque chose ce saint Nicolas… Avec un petit air de Pierre-Yves Jeholet. Les doux souvenirs de notre enfance, sans aucun doute !

Sinistrés pas au courant

Si la Ville de Verviers a prévu d’acheter 31 immeubles qui étaient en première ligne des inondations de la mi-juillet 2021, ce sont au total 102 bâtiments qu’il faudrait idéalement acquérir puis démolir pour "faire place" à d’éventuelles nouvelles crues. Pour ces 71 immeubles supplémentaires, c’est toujours un questionnement financier qui est en cours. Pendant ce temps-là, contrairement à ce qui se passe pour les 31 premiers bâtiments, leurs occupants ne sont pas informés qu’ils sont concernés. Au conseil communal de ce lundi, le conseiller et néodéputé de l’opposition PTB, Laszlo Schonbrodt, a répété que c’était inacceptable. Voilà des Verviétois qui sont en train de retaper leur bien… pour rien si, un jour, la Ville leur signifie qu’ils doivent débarrasser le plancher ?

Scandaleux (ou pas) ?

Un loyer de 15,12 € par mois depuis 30 ans pour un appartement loué par la Ville de Verviers. C’est un dossier scandaleux, selon l’échevin en charge de la gestion des biens communaux, Amaury Deltour (MR), qui l’a fait revoir à la hausse (400 €).

Par contre, il n’a pas dit, au même conseil communal de ce lundi, ce qu’il pensait du montant envisagé pour confier le vaste complexe immobilier de l’ex-Innovation, qui va de la place Verte (avec les anciens magasins H&M, WE, etc.) à la place du Martyr (ex-Videosquare), avec les étages compris, pendant une longue durée, via une emphytéose (de 90 ans ?): 20 000 € par an, alors que la valeur de l’ensemble a été estimée à 2,6 millions…

« Pas de démocratie ici ! »

Également au conseil communal de ce lundi à Verviers, l’ancien président du CPAS Freddy Breuwer (MR) a demandé à l’actuelle présidente Gaëlle Denys (PS) ce qu’elle pensait de l’idée d’une résidence-services créée par le privé, à l’ex-Innovation, alors que le Centre public de l’action sociale a un tel projet à côté de sa maison de repos de la Barcarolle.

La question est restée sans réponse.

La présidente du conseil communal, Stéphanie Cortisse (MR), a coupé la chique aux intervenants en brandissant la procédure: son colistier (et néanmoins pas ami) Breuwer aurait dû poser sa question lors du 1er tour de prises de parole, pas lors du tour des répliques (où il n’y a normalement pas de réponse à donner). "Qu’on ne parle plus de démocratie ici !", a cinglé l’ancien chef de file du MR.