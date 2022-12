Les mauvaises surprises dans les offres de prix pour restaurer le Grand-Théâtre de Verviers

Le collège a uniquement pris connaissance, la semaine passée, du rapport d’examen des offres établi par l’auteur de projet, L’Escaut Architectures. À l’exception de ceux portant sur les menuiseries (avec deux soumissions), les lots n’ont fait l’objet que d’une seule offre de prix.

À l’exception aussi de ceux pour les menuiseries, ces devis sont supérieurs aux dernières estimations, révisées en cours de marché (et de l’inflation des coûts des matériaux… mais pas pour les menuiseries ?) et encore plus par rapport aux estimations initiales validées par le conseil communal du 31 mai 2021.

Si les marchés devaient être attribués pour les offres reçues pour chaque lot, la note passerait en un an et demi de 28,4 à 44,4 millions (+ 56%). Ce à quoi il faut ajouter les honoraires de l’auteur de projet, de l’ordre d’une dizaine de pourcents du coût total des travaux. Pour rappel, la Ville de Verviers a obtenu 26 millions€ de subsides, le solde étant à sa charge, via un emprunt en 30 ans.

Tous les lots seront-ils attribués tels quels ? Ce pourrait ne pas être le cas du lot de la scénographie (machinerie, etc.), qui dépasse les estimations de plus de 3 millions. Vu l’ampleur de ce dépassement (+ 55%), plus encore que pour le lot "entreprise générale/chantier" (+ 6,3 millions, mais "seulement" + 32% et justifications apportées par le soumissionnaire) le collège communal pourrait se pencher sur la possibilité de relancer un nouveau marché public uniquement pour ce lot. Cela, comme le reste, "n’a pas encore été discuté en collège", indique l’échevin du Patrimoine et de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), regrettant que ce dossier ait fuité.