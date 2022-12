Un dernier au revoir au Grand Théâtre de Verviers avant les transformations (Photos + Vidéo)

Ces 17 et 18 décembre 2022 seront organisées les deux dernières visites du Grand Théâtre de Verviers avant les travaux de rénovation ou plutôt de restauration. "Il se trouvera dans l’état dans lequel il était en 1893 lors de son ouverture, même peut-être un petit peu plus beau", se projette l’échevin de la culture et du patrimoine public Jean-François Chefneux. "Il nous est apparu important de se replonger dans ses souvenirs et d’offrir ce moment d’émotions aux Verviétois(es) qui le souhaite(nt)".

Les sièges seront plus espacés et plus spacieux dans la nouvelle configuration du théâtre. ©EdA LABEYE Philippe

Les visites seront organisées en groupe d’une douzaine de personnes et gratuites. Ce seront 22 visites qui sont prévues les 17 & 18 décembre. "C’est l’équipe du centre culturel qui va, en grande partie, mener ces visites, des personnes de l’administration et des guides de l’arrondissement de Verviers via la maison du tourisme", détaille Audrey Bonhomme. Elle met en garde sur la nature des visites, "ce ne sera pas une visite historique. On va surtout donner des anecdotes".

Dernière visite unique

C’est un moment durant lequel les visiteurs pourront admirer une dernière fois le parquet de scène qui ne restera pas. "C’est un parquet qui a une âme, une quantité d’artistes qui sont passés par là. Ce serait bien qu’on garde une trace", espère l’échevin de la culture. La manière de le conserver n’est pas encore déterminée, confie-t-il, "Peut-être faire de l’up-cycling de certains matériaux".

La machinerie, se trouvant au sous-sol, servait à changer les décors des scènes. ©EdA LABEYE Philippe

L’autre grosse pièce de monument historique, la machinerie des rideaux qui se trouvent au sous-sol du théâtre. "Elle n’est plus conforme aux standards actuels. Je crois qu’un tiers, une travée devrait être remise ailleurs dans le théâtre pour en garder une trace. Ce sera la dernière fois pour aller voir cette forêt un peu magique".

La coupole, comme le public ne la jamais vue, devrait pouvoir rejouer son rôle de lumière prépondérant dans le Grand Théâtre de Verviers. ©EdA LABEYE Philippe

Quant à la coupole, elle est en état et elle sera conservée. "Le puit de lumière sera recréé avec une capacité d’occultation. Donc elle va rejouer son rôle d’ouverture lumineuse de couleur", explique l’échevin.

À noter que l’inscription est obligatoire et les places limitées.

Infos: www.ccverviers.be