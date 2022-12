Saint Nicolas est-il moins généreux en 2022 dans la région verviétoise ? La crise l’a-t-elle affecté aussi ?

Cette hausse des prix aura-t-elle un impact sur les jouets et jeux que les enfants recevront en ce mois de décembre 2022 ?

Nous avons posé la question à cinq commerçants de notre région spécialisés dans la vente de jouets pour enfants. Ils évoquent également les tendances de cette fin d’année.

Les clients verviétois privilégient la qualité à la quantité…

Tanaïs à Verviers, les acolytes de saint Nicolas plus organisés

"Avant, j’avais vraiment que les personnes qui venaient pour la Saint-Nicolas avant le 6 décembre et maintenant, c’est pour la Saint-Nicolas et père Noël. Je pense qu’ils s’organisent mieux ou peut-être étalent-ils leurs achats. Mais il y a déjà une légère différence, constate Julie Lejeune, gérante de Tanäis. Et je crois qu’une de nos forces, c’est qu’il y a vraiment de tous les prix et que le plus gros jouet est à 25 euros."

Et la tendance ? "Ils reviennent vraiment aux jeux de base, aux jeux classiques, en bois ou de société". Ce qui a beaucoup de succès, ce sont aussi les boîtes à bricolage "à petits prix".

La P’tite Souris à Herve, les listes qui sont privilégiées

"Il y a quand même moins de monde mais les gens qui viennent achètent bien. Et je vois que ce sont beaucoup plus d’achats réfléchis. On va demander plus de listes. Les grands-parents vont plus consulter les parents pour éviter les doublons" confie la gérante de la boutique La P’tite Souris, Muriel Grooteclaes. Les plus gros jeux semblent laisser leur place, "cette année, j’ai vendu beaucoup moins de grosses pièces". Elle constate aussi que pendant le confinement, "les enfants ont eu tout. Ils ont été fortement gâtés". Après, il faut savoir que "dans la région, on fait beaucoup plus la Saint-Nicolas", donc les clients sont toujours au rendez-vous. "La crise se ressent dans le fait que les achats sont plus réfléchis".

Et la tendance ? "On remarque que depuis le confinement, les gens commencent à jouer plus. Et même des jeux d’ambiance pour adultes. Et pour les petits, ce sont les loisirs créatifs, comme les bricolages".

Domino à Malmedy, se faire plaisir

"Ici, les gens font leurs achats de Noël et pour la Saint-Nicolas en même temps, donc c’est difficile à dire. Mais concernant le budget loisirs, je pense que les gens ne regardent pas, ils aiment autant se faire plaisir", s’aperçoit Marie Chevolet, employée depuis 12 ans chez Domino.

Et la tendance ? "C’est un retour au classique. Les jeux en bois ont toujours la cote, c’est une valeur sûre. Et ça va pour tous les âges, ça va d’un hochet pour 3 mois à un jeu de société jusqu’à 99 ans. Et plutôt des petits jeux où on s’amuse, qui ne dure pas trop longtemps. Accessible à tout le monde et qui n’a pas de sujets qui fâchent !"